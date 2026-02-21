Adiós a una leyenda: muere el ícono de la salsa Willie Colón

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la música está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Willie Colón este sábado 21 de febrero a los 75 años.

La noticia fue recibida con gran tristeza por sus seguidores, quienes permanecían atentos a su estado de salud luego de que se reportaran complicaciones médicas en días recientes.

A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, la familia Colón compartió un emotivo mensaje de despedida:

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia". En el texto, sus allegados agradecieron las oraciones del público y pidieron privacidad para afrontar este difícil momento de duelo.

El origen de un rebelde musical

William Anthony Colón Román nació en el Bronx en 1950, de raíces puertorriqueñas. Desde muy joven mostró un talento excepcional, pasando del clarinete a la trompeta y finalmente al trombón, instrumento que se convertiría en su sello personal.

A los 15 años, su potencial llamó la atención del productor Johnny Pacheco, lo que le permitió firmar con el famoso sello Fania Records.

La era dorada junto a Héctor Lavoe

En 1967, Colón lanzó su primer disco titulado El Malo, iniciando una de las colaboraciones más importantes en la historia de la música junto al cantante Héctor Lavoe. Juntos revolucionaron el sonido de la calle, mezclando el jazz con ritmos caribeños como el son cubano y el chachachá.

Esta unión dejó álbumes memorables como Cosa Nuestra y La Gran Fuga, antes de que ambos tomaran rumbos distintos en 1974.

Productor de estrellas y éxito en solitario

Tras su etapa con Lavoe, Willie Colón se consolidó como el productor más exitoso de Fania. Trabajó en discos fundamentales para figuras como Celia Cruz y el propio Lavoe en su etapa solista.

A finales de los años 70, Colón decidió dar un paso al frente y convertirse en la voz principal de sus propios proyectos, logrando éxitos masivos con temas como "Idilio", "Gitana" y el himno social "El gran varón".

Un legado musicales que vivirá por siempre

Con una carrera que abarcó más de cinco décadas, Colón se convirtió en un pilar de la identidad latina en Nueva York y el mundo. Su discografía incluye colaboraciones históricas con Rubén Blades, como el álbum Tras la Tormenta, y éxitos inolvidables como "Talento de televisión".

Le sobreviven su esposa Julia y sus cuatro hijos, quienes aseguran que su música es un regalo eterno que seguirá vivo en la memoria de sus fanáticos.

El icónico trombonista y director de orquesta murió en paz, acompañado de sus seres queridos.

