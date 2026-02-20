¿Por qué recibirá un Goya Susan Sarandon?

Suscríbete a nuestros canales

La gala de premiación de los Goya se llevará a cabo el sábado 28 de febrero en Barcelona España. Estos premios reconocen los mejor del cine español en diferentes categorías, actriz protagonista, actor protagonista, mejor película, etc.

Este año la actriz Susan Sarandon dirá presente. La estrella de Hollywood no será una invitada más a la gala de premiación, pues reconocerán sus años de trayectoria en el cine.

Sarandon, de 74 años, tiene casi 60 años de carrera en la industria cinematográfica, por esta razón le concederán el busto de bronce en la categoría Goya Internacional.

La actriz estadounidense, nacida en Nueva York, acumula nueve nominaciones a los Globos de Oro y cinco nominaciones al Oscar. La famosa estatuilla dorada la ganó por su papel de monja en la película “Pena de muerte” (1995).

Desde que comenzó su carrera, en los años 70, Sarandon se ha caracterizado por interpretar papeles de carácter.

En su hoja de vida también destacan: Atlantic City, Thelma y Louise, El aceite de la vida y El cliente.

Uno de los papeles más emblemáticos de la actriz fue “Louse” en la película “Thelma y Louse”, pues representó a una mujer que fue ultrajada sexualmente. Un hecho que, en ese tiempo, era considerado tabú.

En su faceta personal, Susan Sarandon también es una defensora de los Derechos Humanos y la mayor de nueve hermanos.

Otros actores reconocidos con el Goya fueron: Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube