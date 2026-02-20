Mel Gibson comenzó el rodaje de ‘La pasión de Cristo 2’ en Italia

Suscríbete a nuestros canales

El director de cine Mel Gibson comenzó el rodaje de la secuela “La pasión de Cristo”, 22 años después de que se estrenara su primera película, inspirada en la vida de Jesús de Nazaret, que llegará a la pantalla grande en el 2027.

Gibson viajó hasta la ciudad italiana de Matera, donde ha estado acompañado por el exarzobispo Carlo Maria Viganò, excomulgado en 2024 por no reconocer al papa Francisco, para rodar algunas escenas en icónicos escenarios donde también han grabado otras producciones.

La grabación tiene lugar específicamente en el parque de la Murgia, una vasta área natural protegida de colinas rocosas y cuevas que, ya sirvió de escenario para otras producciones sobre Jesús de Nazaret, desde una parte de la ‘Pasión’ de Gibson hasta ‘Il Vangelo secondo Matteo’ (1964) de Pier Paolo Pasolini.

Gibson vuelve así a adentrarse con sus cámaras en la vida de Cristo pero, esta vez, lo hace con un peculiar ‘asesor’ religioso, el exarzobispo Viganò, antiguo nuncio en Estados Unidos y uno de los rostros de la facción más conservadora de la iglesia católica.

Viganò fue excomulgado en 2024 por el papa Francisco acusado de sostener posiciones «cismáticas» por sus críticas a su pontificado y por negar el revolucionario Concilio Vaticano II, tachándolo de «cáncer ideológico, teológico, moral y litúrgico».

