¿Fue un hackeo? Desaparece la cuenta oficial de Instagram del Miss Universe

Suscríbete a nuestros canales

Al intentar acceder al perfil oficial de Instagram de la Organización Miss Universo, los usuarios se encontraron con el inquietante mensaje: "Esta página no está disponible. El enlace puede estar roto o es posible que la página se haya eliminado".

Pero el misterio no terminó ahí. La cuenta personal del copropietario y presidente de la organización, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, también desapareció del radar digital sin que hasta el momento exista una explicación oficial por parte de la compañía. La selectividad del incidente —las cuentas de Facebook y TikTok de Miss Universo continúan activas y publicando contenido con normalidad— ha llevado a los expertos en redes sociales a manejar dos hipótesis principales: un ataque dirigido (hackeo) o una desactivación preventiva para evitar la exposición pública en medio de una tormenta legal.

El silencio de Fátima Bosch

En medio del caos, la cuenta de la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, fue la primera en generar confusión. Según reportes internacionales, su perfil también dejó de estar disponible en las primeras horas del suceso, pero fue restaurado horas más tarde, a diferencia de las cuentas institucionales.

Lejos de ignorar la situación, Bosch publicó un mensaje que sus seguidores interpretaron como una reacción directa a la crisis: "Dios es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? , citando el Salmo 27:1. La frase ha sido vista como un intento de transmitir calma mientras la organización guarda un silencio absoluto.

El huracán legal que envuelve a Raúl Rocha

La desaparición de las cuentas no ocurre de forma espontánea, sino en el peor momento institucional que vive el certamen. De fondo, resuena con fuerza la investigación judicial que enfrenta el propio Raúl Rocha Cantú en México.

Fuentes federales citadas por la agencia Associated Press revelaron que las cuentas bancarias de Rocha fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera de México como parte de una investigación por delincuencia organizada. Las acusaciones, que han sacudido los cimientos de la organización, incluyen presuntos delitos de tráfico de drogas, armas y combustible. La investigación, abierta desde noviembre de 2024, busca determinar la posible participación del empresario en actividades ilegales coordinadas.

Este escándalo se suma a las denuncias que ya empañaron la coronación de Fátima Bosch en 2025. El músico y miembro del jurado, Omar Harfouch, renunció públicamente antes de la final y acusó al certamen de falta de transparencia, asegurando que la elección de la mexicana respondía a intereses comerciales de Rocha y no a la competencia justa. La tormenta se intensificó cuando la representante de Costa de Marfil, Olivia Yacé, renunció a su título de Cuarta Finalista apenas tres días después del evento.

¿Estrategia de silencio o ataque externo?

La desaparición de las cuentas ha reabierto el debate sobre la estabilidad de la franquicia. Muchos especulan que la eliminación de estos perfiles podría ser un intento desesperado de “evitar la exposición directa a reacciones negativas o a revelaciones incómodas", más que un simple cambio de estrategia digital.

Hasta el momento, la Organización Miss Universo no ha emitido ningún comunicado a través de sus canales alternos para explicar lo sucedido ni para calmar a los millones de seguidores que permanecen a la espera. La única certeza es que la "era Rocha" está siendo examinada con lupa y que, mientras sus cuentas bancarias permanecen congeladas en el mundo real, sus cuentas digitales han sido borradas.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube