Raúl Rocha fuera del juego: Miss Universe busca salvar la 75.ª edición con un nuevo contrato en Puerto Rico

La 75.ª edición de Miss Universe atraviesa turbulencias que van más allá de la pasarela. A ocho meses del esperado certamen, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) estudia la posibilidad de firmar un nuevo contrato con la organización que excluiría la firma de Raúl Rocha, presidente envuelto en múltiples controversias legales en México.

Escándalos y polémicas que ensombrecen la edición

El certamen más famoso del mundo enfrenta una serie de problemas que podrían impactar su realización en Puerto Rico. Raúl Rocha, actual presidente de la organización, ha estado envuelto en investigaciones legales en México, incluyendo presuntos vínculos con delitos graves que han encendido las alarmas de las autoridades y de los patrocinadores.

Estos problemas han generado inseguridad sobre la inversión de la CTPR, que debía aportar recursos millonarios para garantizar la celebración del evento. La presencia de Rocha en el contrato original generó dudas sobre la transparencia y la viabilidad de la edición número 75.

Nuevo contrato: la apuesta por la estabilidad

Según fuentes cercanas, Puerto Rico podría cerrar un acuerdo reformulado con Miss Universe, donde la firma de Rocha quedaría fuera. Esta estrategia busca distanciar la isla de las controversias y asegurar que el certamen se realice sin problemas legales adicionales, preservando la imagen del evento ante el público y los medios internacionales.

El contrato pendiente es clave para el futuro del certamen en la isla, y los detalles finales se estarían afinando en las próximas semanas. La medida refleja la urgencia de restaurar confianza y garantizar que la edición 2026 cumpla con los estándares que Miss Universe exige a sus sedes.

El reloj corre: faltan apenas ocho meses para la edición 75, y Puerto Rico se prepara para recibir al mundo mientras la organización lucha por demostrar que el glamour y la fiesta de coronas pueden imponerse sobre la controversia y los dramas legales.

