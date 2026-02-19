¡Nuevo cuerpo! Cardi B se quiere quitar los implantes

Suscríbete a nuestros canales

Cardi B tiene planes muy claros para cuando baje el telón de su actual gira. En un video que se volvió viral en cuestión de horas, la intérprete de "WAP" fue captada en un momento distendido entre bastidores durante su concierto en Los Ángeles, donde soltó una bomba: después de meses de show, se tomará un descanso de tres meses para viajar a Colombia y someterse a una cirugía. El motivo: reducir el volumen de sus glúteos.

El momento viral: una confesión espontánea con Kehlani

La escena ocurrió el lunes 16 de febrero, tras su presentación en el Kia Forum de Inglewood, California. En el video, difundido por el locutor de radio Big Boy a través de su cuenta de Instagram, se observa a la cantante Kehlani acercándose a Cardi B y, en tono de broma, tocándole el trasero mientras exclama: "¡Tienes tanto trasero! ¡Es el mayor trasero que he visto en mi vida!".

Lejos de incomodarse, Cardi respondió entre risas y con total franqueza: "Después de esta gira, me voy a quitar un poco". Luego, dirigiéndose al círculo de personas que las rodeaban, añadió: "Después de esta gira, no quiero saber de nadie durante tres meses. Me voy a Colombia, nadie me escriba, nadie nada. ¡Me voy a quitar este trasero!".

Kehlani reaccionó con humor en los comentarios de la publicación, escribiendo "LMAOOOOOOOOO simplemente wow" , mientras que los fans celebraron la honestidad de la rapera con frases como "Cardi es la más real y por eso todos la amamos".

Un historial de intervenciones y arrepentimientos

La decisión de Cardi B no es un capricho ni una novedad en su biografía. La artista de 33 años ha sido inusualmente abierta sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido desde su juventud. A los 21 años, en 2014, recibió inyecciones de biopolímeros en los glúteos, un procedimiento que realizó en el sótano de una vivienda en Queens, Nueva York, por 800 dólares.

En una entrevista con GQ en 2018, describió aquella experiencia como "el dolor más loco que he sentido". Relató que no le aplicaron anestesia, que sintió que se desmayaba y que la zona afectada supuró durante cinco días. Además, reveló que la mujer que le practicó las inyecciones fue arrestada poco después porque, presuntamente, un paciente falleció en su mesa.

Las inyecciones de silicona líquida no están aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y pueden causar complicaciones potencialmente mortales, como embolias o infecciones graves.

Consciente de los riesgos, Cardi inició un proceso de extracción en 2022. En agosto de ese año, se eliminó "el 95 por ciento" de las inyecciones y compartió su experiencia en un Instagram Live para advertir a sus seguidores más jóvenes. "Si eres joven, tienes 19, 20, 21 años, y recurres a las inyecciones... ¡NO LO HAGAS!", aconsejó entonces.

En enero de 2024, la rapera se sometió a una segunda ronda de extracción. En aquel momento explicó que "se necesitan varias rondas para retirar las inyecciones de los glúteos" y que también aprovechó para tratar problemas de fibrosis derivados de los procedimientos anteriores.

¿Por qué Colombia? El auge del turismo médico

La elección de Colombia como destino para la cirugía no es casual. El país sudamericano se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales polos mundiales de turismo médico, especialmente en cirugía plástica y procedimientos estéticos.

Según datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), Colombia registró cerca de 491 mil procedimientos estéticos durante 2024 y se ubica en el top 10 mundial por número de operaciones. Además, ocupa el cuarto puesto global en proporción de pacientes extranjeros: el 30% de quienes se someten a cirugías proviene del exterior, principalmente de Estados Unidos, España y Canadá.

El diferencial de costos es uno de los principales atractivos. Un rejuvenecimiento facial puede costar hasta un 50% menos que en Estados Unidos, mientras que procedimientos como abdominoplastia o aumento de glúteos presentan reducciones de entre el 33% y el 67%. Esto ha impulsado la llegada de más de 14.700 turistas de salud hasta agosto de 2024, generando un impacto económico significativo en sectores como hotelería, restauración y transporte.

La doctora Lina Triana, representante de ISAPS en Colombia, ha destacado la calidad de los servicios: "Colombia es un destino seguro para la Cirugía Plástica, porque tenemos estándares internacionales y somos un país fuerte en Seguridad del Paciente".

Un contexto personal marcado por cambios

El anuncio de la cirugía coincide con un momento de transformaciones en la vida personal de Cardi B. La rapera confirmó recientemente su separación de Stefon Diggs, jugador de los New England Patriots, con quien mantenía una relación desde finales de 2024 y con quien tuvo un hijo en noviembre de 2025.

Durante uno de sus conciertos, la artista se refirió a la ruptura de manera indirecta: "Solo porque no esté con el padre de mi bebé, no significa que puedan hablar mal de él". La relación había comenzado a finales de 2024 y la pareja confirmó su noviazgo en junio de 2025, meses antes del nacimiento de su hijo.

Cardi B también comparte tres hijos con su ex esposo Offset: las niñas Kulture y Blossom, y el niño Wave.

Los próximos pasos: gira, cirugía y tres meses de silencio

La "Little Miss Drama Tour", que apoya su segundo álbum de estudio "Am I The Drama?", arrancó el 11 de febrero en Palm Desert, California, y tiene previsto recorrer las principales ciudades de Estados Unidos, incluyendo San Francisco, Houston, Chicago, Nueva York y Washington D.C., antes de cerrar con dos conciertos en Atlanta los días 17 y 18 de abril.

Una vez finalizada la gira, Cardi B cumplirá su promesa de desaparecer del mapa durante tres meses. "No quiero saber de nadie durante tres meses", reiteró en el video viral, dejando claro que su prioridad será la recuperación y el descanso absoluto.

Mientras sus fans especulan sobre si realmente se someterá a una nueva reducción o si todo es parte de su característico humor, lo cierto es que la rapera ha demostrado a lo largo de los años que, cuando se trata de su cuerpo y su salud, sus palabras suelen ir seguidas de hechos.

