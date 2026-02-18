Shia LaBeouf fue puesto en libertad tras ser detenido por pelearse en un bar

Suscríbete a nuestros canales

El actor estadounidense Shia LaBeouf vuelve a ser noticia por sus actitudes agresivas, y esta vez fue detenido en Nueva Orleans, tras agredir a unos hombres en un bar, pero horas después fue puesto en libertad.

El hecho ocurrió durante las celebraciones del Mardi Gras, el carnaval de Nueva Orleans, donde LaBeouf fue acusado de dos cargos de agresión simple tras un altercado ocurrido en la madrugada de este martes, según informó el Departamento de Policía de esa ciudad. También indicaron que LaBeouf causó disturbios en un establecimiento no identificado y se tornó “cada vez más agresivo” al ser retirado del lugar.

El artista, famoso por su trabajo en la saga ‘Transformers’, fue arrestado después de recibir atención médica por lesiones no especificadas. Además, ya circula en redes sociales el momento en que fue sacado del bar.

Según The Hollywood Reporter (THR) LaBeouf compareció a una audiencia virtual ante un juez de la División de Magistrados del Tribunal Penal de la Parroquia de Orleans. La jueza Simone Levine lo puso en libertad bajo palabra, y le indicó que debía asistir a futuras audiencias judiciales. Está previsto que regrese a la corte el 19 de marzo.

