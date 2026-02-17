Warner Bros se resiste a las súper ofertas de Netflix y Paramount: conozca cuánto ofrecen las gigantes del streaming

Suscríbete a nuestros canales

Warner Bros Discovery rechazó la última oferta hostil de adquisición de Paramount Skydance por 30 dólares por acción, pero ⁠le dio al estudio de Hollywood siete días para ver si puede presentar una propuesta mejor para comprar el propietario de HBO Max y la franquicia de "Harry Potter", dijo Warner Bros en un comunicado.

Paramount planteó de manera informal un precio aún más alto por ⁠acción, 31 dólares, según Warner Bros, lo que ⁠aparentemente atrajo al directorio a la mesa de negociaciones.

El postor rival tiene ahora hasta el 23 de febrero para presentar su "mejor y última oferta", que Netflix puede igualar según los términos del acuerdo de fusión, informó Warner Bros el martes.

"Para que quede claro, nuestro directorio no ha determinado que su propuesta tenga una probabilidad razonable de dar lugar a una transacción superior a la fusión con Netflix", afirmaron el presidente de Warner Bros, Samuel DiPiazza Jr., y el presidente ejecutivo, David Zaslav, en una carta enviada el martes a la junta de Paramount. "Seguimos recomendando y manteniendo nuestro compromiso total con nuestra transacción con Netflix".

Un asesor financiero no identificado de Paramount dijo que su oferta se elevaría a 31 dólares por acción si Warner Bros aceptaba iniciar las negociaciones, y que podría subir aún más, según indicó Warner Bros en la carta, agregando que ahora espera que la mejor y última propuesta incluya un precio superior a esa cantidad.

Las acciones de Paramount ampliaban sus ganancias en las operaciones previas a la apertura del mercado, con un alza del 4.2%, mientras que Warner Bros subía casi un 2 por ciento.

Ofertas mil millonarias de Netflix y Paramount

La oferta actual de Paramount por toda la empresa asciende a 108,400 millones de dólares, mientras que Netflix ofrece 82,700 millones solo por su estudio y sus negocios de streaming.

Warner Bros, que ha rechazado repetidamente las ofertas de Paramount para comprar toda la empresa, está avanzando con una votación sobre la oferta de Netflix de 27.75 dólares por acción por su estudio y sus servicios de streaming.

Los accionistas votarán el 20 de marzo sobre la fusión con Netflix, que se llevaría a cabo después de que Warner Bros escinda sus operaciones de cable Discovery Global, que incluyen CNN, TLC, Food ⁠Network y HGTV, en una empresa independiente que cotizará en bolsa.

Discovery Global ⁠podría alcanzar entre 1.33 y 6.86 dólares por acción, según ⁠las estimaciones de Warner Bros.

La decisión de Warner Bros de colaborar con Paramount, que requirió una exención especial de Netflix, supone un cambio ⁠para el estudio.

Paramount había declarado anteriormente que el directorio "nunca se comprometió de forma significativa" con ellos en seis ofertas diferentes que los ejecutivos hicieron en las 12 semanas anteriores al anuncio del acuerdo de fusión con Netflix por parte de Warner Bros el 5 de diciembre. Una oferta pública hostil lanzada por Paramount días después fue rechazada a finales de ese mismo mes.

La oferta revisada de Paramount, que incluía una garantía personal de 40,000 millones de dólares en acciones del fundador de Oracle, Larry Ellison, padre del CEO de Paramount, David Ellison, fue rechazada a principios de enero.

La decisión de iniciar conversaciones con un postor rival también se conoce en un ⁠momento en que Warner Bros se enfrenta a una presión cada vez mayor por parte del inversor activista Ancora Holdings, que ha adquirido una participación en la empresa y tiene previsto oponerse a la transacción con Netflix.

