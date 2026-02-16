Tras rumores sobre su relación, Benny Blanco regala a Selena Gómez un San Valentín de ensueño

Suscríbete a nuestros canales

Benny Blanco, reconocido productor musical y compositor de múltiples éxitos, celebró el Día de San Valentín con un gesto especial para su esposa, Selena Gómez, la celebración tuvo lugar en un jardín elegantemente decorado, con luces cálidas, flores y detalles que crearon un ambiente íntimo y romántico.

La sorpresa del productor se convirtió en el centro de atención de fanáticos y medios, especialmente después de que en meses recientes se hubieran difundido rumores sobre la relación de la pareja. Las imágenes difundidas muestran a la cantante sonriente y feliz, disfrutando de la compañía de su esposo y de cada detalle de la velada.

Un jardín transformado en escenario de romance

El corazón de la sorpresa fue un jardín cuidadosamente preparado para la ocasión el árbol donde tendrían el picnic estaba decorado con luces y flores, como salido de un cuento de hadas, sin embargo , Benny no se limitó a una manta sobre el césped, sino más bien una mesa para dos, adornada con elementos elegantes que hicieron que la cena fuera más que una simple comida: fue un gesto pensado para celebrar su primer día de San Valentín como esposos.

Selena Gómez, radiante y disfrutando del momento

Durante la celebración, Selena Gómez se mostró sonriente, relajada y emocionada, disfrutando de la sorpresa de su esposo. La comida no fue nada exagerado, lo que hizo el momento más ameno, papitas, hot dogs y tostadas es lo que se aprecia en una de las fotografías.

Benny Blanco ha sido reconocido no solo por su talento en la industria musical, sino también por gestos que destacan su atención a los detalles en la vida personal. La celebración de San Valentín se suma a una serie de ocasiones en las que ha sorprendido a Gomez con gestos románticos, demostrando su estilo particular de expresar cariño.

Usuarios en redes sociales han compartido en diversas oportunidades que Benny ya no era el mismo y que trataba con desprecios a Selena, pero esta acción ha demostrado que están en uno de sus momentos de mayor conexión.

La velada de San Valentín permitió a Benny Blanco y Selena Gómez compartir un tiempo íntimo y memorable, celebrando su vínculo como pareja casada. Más allá de los titulares y especulaciones, el gesto destacó por su planificación, romanticismo y por la alegría evidente de Gomez.

