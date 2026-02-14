Entre tratamientos y fe inquebrantable: así enfrenta Carmen Alicia su proceso de salud

Suscríbete a nuestros canales

Carmen Alicia Lara atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida, pero su actitud sigue siendo firme. El pasado lunes 9 de febrero publicó en su cuenta de Instagram una imagen desde la cama, recibiendo tratamiento médico, acompañada de un mensaje que refleja el estado emocional y espiritual en el que se encuentra hoy.

También confesó que ha decidido no concentrarse en lo que desea que Dios haga por ella, sino en lo que está haciendo con ella en el presente. “Aquí seguimos un paso a la vez”, expresó, agradeciendo a quienes la acompañan en este proceso de sanación.

Entre el malestar físico y una paz que describe como sobrenatural

Actualmente Carmen Alicia se encuentra en tratamiento por la recaída del cáncer en estadio 4, diagnóstico que recibió meses atrás. Aunque los médicos han explicado que se trata de una condición tratable pero no curable, ella ha reiterado públicamente que mantiene su confianza en Dios.

Su esposo compartió este miércoles 11 de febrero que, aun en medio del malestar del proceso, ambos sienten “la cobertura y el control de Dios en cada paso”. Relató que recientemente, mientras conversaban sobre lo difícil de la situación, apareció en el televisor un versículo bíblico que hablaba de apartar la enfermedad, lo que interpretaron como un mensaje de fortaleza en medio de la adversidad.

La familia ha agradecido las oraciones y también las donaciones realizadas a través del enlace de GoFundMe que mantienen activo para cubrir gastos médicos no contemplados por el seguro.

Un proceso que enfrenta con transparencia y gratitud

Carmen Alicia ha decidido compartir abiertamente cada etapa de su estado de salud. En 2016 superó un cáncer de mama, luego enfrentó un diagnóstico de esclerosis múltiple y, recientemente, confirmó la metástasis del cáncer en ganglios, músculos, órganos y huesos.

A pesar del panorama médico, sus publicaciones actuales reflejan que se encuentra emocionalmente sostenida por la fe y el apoyo de su comunidad. “Gracias por acompañarme a sanar”, escribió recientemente, reiterando que este proceso no lo vive sola.

Aunque reconoce que la situación médica continúa siendo compleja, también ha dejado claro que su actitud es distinta. Se describe avanzando “un paso a la vez”, enfocada en el presente y agradecida por cada muestra de amor.

Sostenida por su familia y los pequeños milagros

Hoy, Carmen Alicia se mantiene en tratamiento, atravesando días físicamente retadores, pero con un mensaje constante de esperanza. Su estado actual combina fragilidad física con una fortaleza espiritual que ella misma ha decidido compartir públicamente.

Entre sesiones médicas, oraciones y palabras de gratitud, la actriz enfrenta esta etapa con resiliencia, acompañada de su esposo, su hijo y una comunidad que continúa enviándole apoyo en cada paso del camino.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube