Carlos Vives volverá a los escenarios de su país con ‘Tour al Sol’

El cantante Carlos Vives anunció que, luego de ocho años sin girar por Colombia, regresa a los escenarios de su país con el ‘Tour al Sol’, con el que se presentará en seis ciudades a partir de septiembre.

La noticia fue revelada por el mismo artista en un acto celebrado en el Planetario de Bogotá, donde adelantó que esta gira será una experiencia musical y emocional que “invita a hacer un viaje dentro de nosotros mismos” para “reconectar con lo esencial, celebrar la identidad y honrar aquello que realmente importa”.

El artista colombiano llevará su tour a otros países como Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico entre abril y junio próximos, cerrando con broche de oro en su tierra natal, con seis fechas confirmadas hasta ahora, programadas para el segundo semestre de 2026. Vives actuará en Ibagué el 18 de septiembre; Bogotá, el 25 y 27 del mismo mes; Bucaramanga, el 16 de octubre; Medellín, al día siguiente; Pereira, el 6 de noviembre, y Cali, quince días después.

“Nuestra música nos llevó a cantar en otras partes. Sin soñarlo, sin pensarlo. Entonces, volver a cantar en un tour aquí es lo que debe ser porque nosotros nacimos para acá”, expresó Vives. La gira representará el viaje que hace el Sol a lo largo del día, desde el amanecer y hasta el atardecer, con momentos de “esperanza, alegría y celebración colectiva”.

