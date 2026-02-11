“No se que voy a hacer sin ella”: Gaby Espino se sincera sobre su mayor temor como madre

Suscríbete a nuestros canales

Gaby Espino está enfrentando una de las transiciones más significativas en la vida de un padre: la partida del hogar de su hija mayor. Mientras recorre campus universitarios en Miami con Oriana Lander, de 17 años, la actriz ha compartido en redes sociales la mezcla de orgullo y nostalgia que la embarga.

Un tour universitario que detonó la emoción

La actriz documentó en sus historias de Instagram la visita a una de las posibles universidades donde estudiará Oriana. "Yo no puedo creer el lugar en donde estoy", confesó Espino caminando por los pasillos de la institución. "¡Cómo pasa el tiempo!... Tengo sentimientos encontrados".

Su hija Oriana se gradúa pronto del bachillerato y, como cualquier adolescente, busca su independencia. "Ella por supuesto quiere vivir sola. Ella quiere ser independiente, está en ese mood", explicó la madre, reconociendo el deseo natural de su hija aunque le cueste aceptarlo emocionalmente.

La confesión de un vacío anticipado

Al regresar a casa, la magnitud del cambio se hizo más evidente para Espino. En un video compartido con sus seguidores, la artista fue franca sobre sus emociones: "Yo no les puedo explicar lo que siento después de haber ido con mi hija a la universidad. ¡Ya se me va!".

Aunque racionalmente entiende que es un paso normal, los sentimientos son más fuertes. "Estoy feliz por ella pero estoy que me muero. Ya es grande y ya se me va a la universidad", relató. Su mayor temor se centra en la ausencia cotidiana: "No sé qué voy a hacer cuando se me vaya... No sé qué voy a hacer sin mi hija".

Una decisión aún abierta

Por ahora, la decisión final sobre dónde estudiará Oriana sigue abierta. Podría quedarse en Miami o mudarse a otra ciudad. "No sabemos todavía si se va a quedar a estudiar en Miami o si se va a otra ciudad", aclaró Gaby Espino.

Más allá de la ubicación, lo que está claro es el apoyo total de la madre hacia el proceso de independencia de su hija. La actriz se ha comprometido a acompañarla para encontrar la mejor opción educativa, priorizando el futuro profesional de Oriana.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube