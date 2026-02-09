Nuevo Sambil en Venezuela: Alfredo Cohen anuncia la construcción de un centro comercial

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Constructora Sambil, Alfredo Cohen, informó oficialmente que pronto comenzará a construirse en el estado Anzoátegui el “Centro Comercial Sambil Lechería”. Se tiene previsto que este proyecto abrirá sus puertas en el 2027.

Alfredo Cohén junto al alcalde de Lechería, Manuel Ferreira

En una rueda de prensa ofrecida en Caracas, Cohen este proyecto será el primero que iniciarán en 19 años. De momento se desconoce el lugar exacto donde se va a construir el centro comercial, sin embargo, ha trascendido que pudiera ubicarse en el sector Santa Rosa, adyacente a Poli Urbaneja.

"Estamos pronto a anunciar a ustedes, les doy como primicia este Sambil Lechería, que creo hace falta en el oriente venezolano. Esa zona tan bonita donde tenemos el Parque Nacional Mochima, donde hay turismo, donde es una zona petrolera", expresó el empresario.

