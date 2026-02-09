Consulado sobre Ruedas de México en California febrero 2026: calendario, sedes y cómo sacar cita

Para la comunidad mexicana residente en California, mantener la documentación al día es una prioridad, sin importar su estatus migratorio.
Con el objetivo de facilitar el acceso a servicios básicos, la red consular de México ha desplegado sus unidades de Consulado sobre Ruedas durante este mes de febrero (2026), conoce cuándo y dónde se estarán realizando por el resto del mes.
Esta iniciativa móvil es la solución ideal para quienes no pueden desplazarse hasta las sedes fijas en las grandes ciudades.
A continuación, presentamos el calendario detallado, las sedes confirmadas y el proceso actualizado para asegurar tu atención.
Consulado de México en San Bernardino: sedes y horarios
Si resides en el área de Inland Empire o zonas desérticas, estas son tus opciones.
Destacado: tenga en cuenta que, para las jornadas de fin de semana, se recomienda agendar con mayor antelación debido a la alta demanda.
- Wildomar
+ Ubicación: St. Frances of Rome Catholic Church, 21591 Lemon St. Wildomar, CA 92595.
+ Fechas: martes 10 al viernes 13 de febrero.
- Ontario
+ Ubicación: Community Resource Center, 2171 S Grove Ave. Suite I, Ontario CA 91761.
+ Fechas: martes 17 al sábado 21 de febrero.
- Coachella
+ Ubicación: Coachella Branch Library, 1500 6th St, Coachella, CA 92236.
+ Fechas: martes 24 al sábado 28 de febrero.
Consulado de México en Los Ángeles: jornadas continuas
El consulado de L.A. mantiene operativos tres puntos estratégicos durante todo el mes, atendiendo de martes a sábado en las siguientes semanas: (Febrero 10-14, 17-21, y 24-28).
- Pico Rivera: Pico Park (9528 Beverly Blvd).
- Lynwood: Bateman Hall (11331 Ernestine Ave).
- Santa Fe Springs: Casa Ajua Jalisco (12131 Telegraph Rd).
Consulado de México en Fresno: Valle Central
Para los residentes del Valle Central, las citas se abren de forma escalonada, generalmente el miércoles anterior a la visita).
- Mendota: Amor Wellness Center (Del 9 al 12 de febrero).
- Orosi: Cutler Orosi Family Education Center (Del 17 al 20 de febrero).
- Madera: Iglesia Pentecostal Unida Hispanic Inc. (Del 23 al 26 de febrero).
¿Cómo y qué necesitas para tu cita?
Servicios disponibles:
- Expedición y renovación de Pasaporte (vigencia de 3, 6 o 10 años).
- Matrícula Consular de Alta Seguridad.
- Solicitud de Credencial para Votar (INE).
- Impresión de copias certificadas de actas de nacimiento (de México).
¿Cómo agendar?
Las citas son gratuitas y personales. No utilices intermediarios que cobren por este servicio.
- WhatsApp: Envía un mensaje al +1 (424) 309 0009. Es la forma más rápida y sencilla desde tu celular.
- Teléfono: Llama al mismo número: +1 (424) 309 0009.
- Internet: A través del portal oficial citas.sre.gob.mx.
Requisitos Generales: para pasaporte o matrícula, recuerda llevar:
- Prueba de nacionalidad (Acta de nacimiento original).
- Identificación oficial con fotografía (INE, licencia de conducir de CA, o matrícula anterior).
- Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua o contrato de renta).
Por último, ten presente que, aun si no tienes cita, puedes acercarte a las unidades móviles para solicitar información sobre tus derechos laborales o asistencia legal básica en caso de detenciones migratorias.
Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube