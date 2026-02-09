Consulado sobre Ruedas de México en California febrero 2026: calendario, sedes y cómo sacar cita

Suscríbete a nuestros canales

Para la comunidad mexicana residente en California, mantener la documentación al día es una prioridad, sin importar su estatus migratorio.

Con el objetivo de facilitar el acceso a servicios básicos, la red consular de México ha desplegado sus unidades de Consulado sobre Ruedas durante este mes de febrero (2026), conoce cuándo y dónde se estarán realizando por el resto del mes.

Esta iniciativa móvil es la solución ideal para quienes no pueden desplazarse hasta las sedes fijas en las grandes ciudades.

A continuación, presentamos el calendario detallado, las sedes confirmadas y el proceso actualizado para asegurar tu atención.

Consulado de México en San Bernardino: sedes y horarios

Si resides en el área de Inland Empire o zonas desérticas, estas son tus opciones.

Destacado: tenga en cuenta que, para las jornadas de fin de semana, se recomienda agendar con mayor antelación debido a la alta demanda.

Wildomar

+ Ubicación: St. Frances of Rome Catholic Church, 21591 Lemon St. Wildomar, CA 92595.

+ Fechas: martes 10 al viernes 13 de febrero.

Ontario

+ Ubicación: Community Resource Center, 2171 S Grove Ave. Suite I, Ontario CA 91761.

+ Fechas: martes 17 al sábado 21 de febrero.

Coachella

+ Ubicación: Coachella Branch Library, 1500 6th St, Coachella, CA 92236.

+ Fechas: martes 24 al sábado 28 de febrero.

Consulado de México en Los Ángeles: jornadas continuas

El consulado de L.A. mantiene operativos tres puntos estratégicos durante todo el mes, atendiendo de martes a sábado en las siguientes semanas: (Febrero 10-14, 17-21, y 24-28).

Pico Rivera: Pico Park (9528 Beverly Blvd).

Pico Park (9528 Beverly Blvd). Lynwood: Bateman Hall (11331 Ernestine Ave).

Bateman Hall (11331 Ernestine Ave). Santa Fe Springs: Casa Ajua Jalisco (12131 Telegraph Rd).

Consulado de México en Fresno: Valle Central

Para los residentes del Valle Central, las citas se abren de forma escalonada, generalmente el miércoles anterior a la visita).

Mendota: Amor Wellness Center (Del 9 al 12 de febrero).

Amor Wellness Center (Del 9 al 12 de febrero). Orosi: Cutler Orosi Family Education Center (Del 17 al 20 de febrero).

Cutler Orosi Family Education Center (Del 17 al 20 de febrero). Madera: Iglesia Pentecostal Unida Hispanic Inc. (Del 23 al 26 de febrero).

¿Cómo y qué necesitas para tu cita?

Servicios disponibles:

Expedición y renovación de Pasaporte (vigencia de 3, 6 o 10 años).

(vigencia de 3, 6 o 10 años). Matrícula Consular de Alta Seguridad.

de Alta Seguridad. Solicitud de Credencial para Votar (INE) .

. Impresión de copias certificadas de actas de nacimiento (de México).

¿Cómo agendar?

Las citas son gratuitas y personales. No utilices intermediarios que cobren por este servicio.

WhatsApp: Envía un mensaje al +1 (424) 309 0009. Es la forma más rápida y sencilla desde tu celular. Teléfono: Llama al mismo número: +1 (424) 309 0009. Internet: A través del portal oficial citas.sre.gob.mx.

Requisitos Generales: para pasaporte o matrícula, recuerda llevar:

Prueba de nacionalidad (Acta de nacimiento original). Identificación oficial con fotografía (INE, licencia de conducir de CA, o matrícula anterior). Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua o contrato de renta).

Por último, ten presente que, aun si no tienes cita, puedes acercarte a las unidades móviles para solicitar información sobre tus derechos laborales o asistencia legal básica en caso de detenciones migratorias.

