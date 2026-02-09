De interés

Consulado sobre Ruedas de México en California febrero 2026: calendario, sedes y cómo sacar cita

La iniciativa móvil es la solución ideal para quienes no pueden desplazarse hasta las sedes fijas en las grandes ciudades

Por Nayzai Saavedra
Lunes, 09 de febrero de 2026 a las 08:55 am

Para la comunidad mexicana residente en California, mantener la documentación al día es una prioridad, sin importar su estatus migratorio.

Con el objetivo de facilitar el acceso a servicios básicos, la red consular de México ha desplegado sus unidades de Consulado sobre Ruedas durante este mes de febrero (2026), conoce cuándo y dónde se estarán realizando por el resto del mes.

A continuación, presentamos el calendario detallado, las sedes confirmadas y el proceso actualizado para asegurar tu atención.

Consulado de México en San Bernardino: sedes y horarios

Si resides en el área de Inland Empire o zonas desérticas, estas son tus opciones.

Destacado: tenga en cuenta que, para las jornadas de fin de semana, se recomienda agendar con mayor antelación debido a la alta demanda.

  • Wildomar

+ Ubicación: St. Frances of Rome Catholic Church, 21591 Lemon St. Wildomar, CA 92595.

+ Fechas: martes 10 al viernes 13 de febrero.

  • Ontario

+ Ubicación: Community Resource Center, 2171 S Grove Ave. Suite I, Ontario CA 91761.

+ Fechas: martes 17 al sábado 21 de febrero.

  • Coachella

+ Ubicación: Coachella Branch Library, 1500 6th St, Coachella, CA 92236.

+ Fechas: martes 24 al sábado 28 de febrero.

Consulado de México en Los Ángeles: jornadas continuas

El consulado de L.A. mantiene operativos tres puntos estratégicos durante todo el mes, atendiendo de martes a sábado en las siguientes semanas: (Febrero 10-14, 17-21, y 24-28).

  • Pico Rivera: Pico Park (9528 Beverly Blvd).
  • Lynwood: Bateman Hall (11331 Ernestine Ave).
  • Santa Fe Springs: Casa Ajua Jalisco (12131 Telegraph Rd).

Consulado de México en Fresno: Valle Central

Para los residentes del Valle Central, las citas se abren de forma escalonada, generalmente el miércoles anterior a la visita).

  • Mendota: Amor Wellness Center (Del 9 al 12 de febrero).
  • Orosi: Cutler Orosi Family Education Center (Del 17 al 20 de febrero).
  • Madera: Iglesia Pentecostal Unida Hispanic Inc. (Del 23 al 26 de febrero).

¿Cómo y qué necesitas para tu cita?

Servicios disponibles:

  • Expedición y renovación de Pasaporte (vigencia de 3, 6 o 10 años).
  • Matrícula Consular de Alta Seguridad.
  • Solicitud de Credencial para Votar (INE).
  • Impresión de copias certificadas de actas de nacimiento (de México).

¿Cómo agendar?

Las citas son gratuitas y personales. No utilices intermediarios que cobren por este servicio.

  1. WhatsApp: Envía un mensaje al +1 (424) 309 0009. Es la forma más rápida y sencilla desde tu celular.
  2. Teléfono: Llama al mismo número: +1 (424) 309 0009.
  3. Internet: A través del portal oficial citas.sre.gob.mx.

Requisitos Generales: para pasaporte o matrícula, recuerda llevar:

  1. Prueba de nacionalidad (Acta de nacimiento original).
  2. Identificación oficial con fotografía (INE, licencia de conducir de CA, o matrícula anterior).
  3. Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua o contrato de renta).

Por último, ten presente que, aun si no tienes cita, puedes acercarte a las unidades móviles para solicitar información sobre tus derechos laborales o asistencia legal básica en caso de detenciones migratorias.

