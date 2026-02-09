Millonario asalto a camión de aguacates termina con persecución policial: un venezolano detenido

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano resultó detenido tras un operativo policial, el cual se realizó luego de que un grupo de hombres armados asaltaran un camión con un millonario cargamento de aguacates.

La operación se realizó en la Ruta 5 Norte, en Llay Llay, Chile, luego de que se reportara un robo con intimidación contra el conductor de un camión que trasladaba 18 toneladas de la fruta.

Delincuentes amenazaron al chofer y robaron el camión

Los delincuentes armados lograron quitarle el vehículo al chofer y también la carga, avaluada en cerca de 130 millones de pesos (cera de 150 mil dólares).

Tras una persecución, que incluyó el uso de un helicóptero policial, autoridades capturaron a uno de los involucrados, quien es un ciudadano venezolano con situación irregular en el país.

La víctima relató a la policía que, durante la tarde del pasado martes, cuando se desplazaba en su camión por la Ruta 5 Norte, fue interceptado por cinco delincuentes armados, quienes se movilizaban en un vehículo blanco.

Los sujetos lo intimidaron y obligaron a descender del vehículo de carga para subirlo al automóvil en el que lo acorralaron. Posteriormente, lo dejaron abandonado en la ruta.

Seguimiento en tiempo real permitió la captura del venezolano

Los propietarios de la carga hicieron un seguimiento controlado del camión, y entregaron la ubicación en tiempo real del camión, lo que permitió coordinar un amplio despliegue policial liderado por Prefectura Aconcagua, con apoyo de personal de la región Metropolitana y helicóptero institucional.

El organismo policial detalló que personal de Radiopatrullas de la región Metropolitana, que realizaba patrullajes preventivos en Renca, se unió al procedimiento cuando el camión robado huía por la autopista Panamericana Norte.

El subteniente Nicolás Velozo, oficial de ronda Prefectura Radiopatrullas, indicó que “el camión fue interceptado en la comuna de Lampa, logrando la detención de un ciudadano de nacionalidad extranjera, que se encuentra de manera irregular en el país, como también la recuperación total del vehículo y la carga”. El cargamento se avaluó en 127 millones de pesos.

El detenido quedó identificado como Freddy San Martín, de nacionalidad venezolana, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

En tanto, las diligencias siguen en curso para dar con el paradero del resto de los involucrados, detalló BioBioChile.

