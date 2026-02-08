Upbeat Nueva York: clases de música gratuita para niños latinos en el sur del Bronx

Suscríbete a nuestros canales

Desde el año 2009, el proyecto Upbeat NYC funciona como un centro de formación para niños y jóvenes interesados en disciplinas artísticas. La institución, creada por los músicos Liza Austria y Richard Miller, ofrece clases de diversos instrumentos a un total de 220 estudiantes.

El programa opera los siete días de la semana y se enfoca principalmente en la población de origen latino residente en la zona.

Carlos Sánchez, Director musical, declaró:

“El poder hacer música primero te da la perseverancia, la constancia de tener esa dedicación de trabajar y trabajar y trabajar para conseguir los objetivos. Eso desarrolla muchas cualidades en cada niño”.

Enfoque pedagógico y comunitario

La metodología de la escuela se basa en la creación de comunidades a través del estudio de instrumentos como el violín, el piano y la percusión. Los instructores, muchos de ellos también de raíces latinoamericanas, aplican programas que buscan desarrollar la constancia y la disciplina en los alumnos. Según la dirección del centro, la iniciativa busca garantizar el acceso a la formación musical para cualquier persona, independientemente de sus recursos económicos.

Alcance del profesorado, ubicación y contacto

El cuerpo docente está integrado por profesionales que imparten lecciones de teoría musical, batería y viola. Estos instructores señalan que el espacio sirve como un refugio y un punto de encuentro para jóvenes que enfrentan diversas necesidades sociales. El centro ha ampliado su capacidad de atención de manera constante desde su fundación, manteniendo una estructura de apoyo familiar entre los participantes.

Si desea obtener información sobre inscripciones o conocer las instalaciones de Upbeat NYC, estos son las coordenadas:

Dirección: 318 Brook Ave, Bronx, NY 10454, Estados Unidos.

318 Brook Ave, Bronx, NY 10454, Estados Unidos. Teléfono: +1 718-489-1124

+1 718-489-1124 Horarios de atención: Lunes a viernes: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Sábados y domingos: Horarios variables según la programación de conciertos y ensayos especiales.

Lunes a viernes: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Sábados y domingos: Horarios variables según la programación de conciertos y ensayos especiales. Correo electrónico: [email protected]

“Aquí, en esta escuela en particular, siento que hay una comunidad de familia. Yo veo la música y la enseñanza de la música en particular como un medio para difundir pensamientos más bonitos”, dijo Juan Diego Villalobos, profesor de percusión.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube