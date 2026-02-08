Confirman nuevas excarcelaciones este domingo: entre ellas Perkins Rocha, Dignora Hernández y Luis Palocz

Suscríbete a nuestros canales

Comando Con Vzla confirmó la excarcelación de abogado Perkins Rocha, quien estuvo 18 meses detenido.

“Excarcelado nuestro querido compañero y abogado del Comando Con Vzla, Perkins Rocha ¡Faltan muchos por liberar! ¡Hasta que todos sean libres! ¡Libertad para todos los presos políticos!”, escribió Comando con Venezuela en sus redes sociales.

A esta liberación se sumaron las de Dignora Hernández, María Oropeza, Luis Tarbay y Cathy Ramos.

Asimismo, la cuenta de Instagram de Luis Palocz también confirmó la excarcelación del dirigente político, tras 14 meses en prisión.

“Luego de 14 meses de agonía informamos que Luis Palocz acaba de ser excarcelado”, indica la publicación.