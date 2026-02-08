Comida gratis en Texas y California: calendario de entregas del 9 al 14 de febrero de 2026

Suscríbete a nuestros canales

Actualmente, al menos dos bancos de alimentos en Estados Unidos (EEUU), más específicamente en Texas y California, han anunciado entrega de despensas de alimentos gratuitas, del lunes 09 al sábado 14 de febrero.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana se han organizado un total de 38 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

Puntos activos por Caridades Católicas con NTFB (Texas)

Lunes 09 de febrero

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes 10 de febrero

9:30 AM | Good Shepherd Garland - Garland, 75040

9:30 AM | Mt. Gilead Baptist Church - Italy, 76651

9:30 AM | Portfolio Resident Fairway Village - Dallas, 75211

9:30 AM | Iglesia Amiel - Rose City, 75189

9:30 AM | From Ordinary to Extraordinary - Dallas, 75228

11:30 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225

1:00 PM | David Daniels Elementary - Grand Prairie, 75051

1:00 PM | Dominion Life - Plano, 75074

1:00 PM | New Birth Baptist Church - Dallas, 75224

Miércoles 11 de febrero

9:30 AM | St. Francis (Whitesboro) - Whitesboro, 76273

9:30 AM | Sam Rayburn Memorial VA - Bonham, 75418

9:30 AM | The Mondello Living - Dallas, 75228

9:30 AM | Trinity Basin Preparatory Tyler Campus - Dallas, 75208

1:00 PM | St. Mary's - Sherman, 75090

1:00 PM | St. Patrick Catholic Church - Dallas, 75238

1:00 PM | St. Ann - Coppell, 75019

1:00 PM | Feed the Streetz Outreach/Roosevelt High school - Dallas, 75203

Jueves 12 de febrero

9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

9:30 AM | KIPP Pleasant Grove Leadership Academy - Balch Springs, 75180

9:30 AM | Sacred Heart Rowlett - Rowlett, 75089

9:30 AM | Villas of Lancaster - Lancaster, 75146

9:30 AM | Mt. Gilead Baptist Church - Italy, 76651

1:00 PM | St. Michael's - McKinney, 75069

1:00 PM | Arrington Angels Village Tech Odyssey - Grand Prairie, 75051

1:00 PM | Our Savior Lutheran/Texas Health - Rockwall, 75032

1:00 PM | Portfolio Riverstation Apartments - Dallas, 75217

Viernes 13 de febrero

9:30 AM | Portfolio Juniper Pointe - Kaufman, 75142

9:30 AM | Cardinal Farrel: CCD Education - Dallas, 75211

9:30 AM | Strong Arms COGIC - Dallas, 75217

9:30 AM | Iglesia Episcopal San Francisco de Asís - Dallas, 75228

Sábado 14 de febrero

9:30 AM | Holy Cross - Dallas, 75216

9:30 AM | Christ Embassy Collin - Wylie, 75098

9:30 AM | St. Joseph (Richardson) - Richardson, 75081

9:30 AM | Heartline Ministries - Dallas, 75228

1:00 PM | St. Francis-Frisco - Frisco, 75033

1:00 PM | Grace Place Church - Duncanville, 75137

1:00 PM | Holy Family-Van Alstyne - Van Alstyne, 75495

Ubicaciones activas con FIND Food Bank (California)

El FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes:

Lunes 09 de febrero

En Mecca Elementary: 65250 Coahuilla St., Mecca. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Miércoles 11 de febrero

En West Shores HS: 2381 Shores Hawk Ave, Salton City. De 8:00 a 10:00 de la mañana.

Jueves 12 de febrero

En James O. Jessie Desert Highland: 480 W. Tramview Rd., Palm Springs. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Viernes 13 de febrero

En Oasis Elementary: 88175 74th Ave, Thermal. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Sábado 14 de febrero

En Southwest Church: 44175 Washington St., Indian Wells. De 7:00 a 9:00 de la mañana.

En Anza Electric Co-Op: 58470 CA-371, Anza. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

Otras opciones para acceder a comida gratis en California

Además, las personas interesadas deben saber que hay otras organizaciones que también realizan entregas semanalmente, más locales, como ocurre en San diego.

Los cuales cuentan con una gran variedad de lugares, con lugares fijos mensuales repartidos una vez a la semana o durante ciertos días del mes.

Tales como:

The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank (Banco de Alimentos de San Diego): puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Obtener alimentos - Banco de alimentos de San Diego

Feeding San Diego: puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Distribuciones gratuitas de alimentos: encuentre ayuda – Alimentando a San Diego.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube