Zulia: anuncian jornada para legalizar propiedades en el Cementerio El Cuadrado

Las autoridades del estado Zulia activaron una jornada especial destinada a la legalización de propiedades en el Cementerio El Cuadrado, con el propósito de ordenar la situación jurídica de las parcelas funerarias.

La iniciativa busca ofrecer seguridad legal a los propietarios y prevenir conflictos relacionados con la titularidad de estos espacios.

Fechas establecidas para el proceso

El proceso de regularización se desarrollará entre el 4 y el 16 de febrero, lapso durante el cual los ciudadanos podrán acudir a realizar la actualización legal de sus parcelas.

Las autoridades reiteraron que este periodo es clave para evitar que las propiedades sean clasificadas como abandonadas según la normativa vigente.

Horarios y puntos de atención

Para facilitar la atención al público, la jornada fue organizada en dos turnos diarios, distribuidos en distintas sedes. Los interesados podrán asistir de lunes a viernes en los siguientes horarios:

Mañana: de 8:00 am a 12:00 pm, directamente en el Cementerio El Cuadrado

Tarde: de 1:00 pm a 4:00 pm, en las oficinas de Exequiales de Occidente

La regularización de parcelas permite garantizar que los registros estén correctamente actualizados y que los propietarios cuenten con respaldo legal sobre sus espacios funerarios.

Las autoridades advirtieron que las parcelas que no sean actualizadas durante la jornada podrían ser consideradas en condición de abandono.

En esos casos, los espacios podrán ser reutilizados conforme a lo establecido en la normativa legal que rige la administración de cementerios.

