Delcy Rodríguez afirma que la democracia venezolana está fortalecida: No van a poder quienes han pretendido destruirla

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que la democracia venezolana está “más que nunca fortalecida”.

"No van a poder quienes han pretendido a lo interno y desde afuera, destruir este modelo democrático. El pueblo ha dado infinitas muestras que éste es el camino", indicó Rodríguez, durante una Jornada Social y Económica en el municipio Sucre, parroquia Petare del estado Miranda.

En su declaración, Rodríguez enfatizó que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada por la Asamblea Nacional (AN) en primera discusión el pasado jueves, debe servir para la paz y la reconciliación en Venezuela.

"Nos encaminamos a un proceso donde la justicia se convierta en un pilar fundamental de la República y la convivencia democrática", dijo.