¿Taxis sin conductor en Chicago? El plan para traer a Waymo que divide a Illinois

Las calles de Illinois podrían transformarse radicalmente muy pronto. El debate sobre la llegada de los vehículos sin conductor ha escalado hasta la capital, Springfield.

Un nuevo proyecto de ley busca abrir las puertas a los robotaxis de Waymo, pero el plan enfrenta una resistencia feroz tras un trágico incidente reciente en California.

Aquí te contamos cómo este programa piloto podría cambiar tu forma de moverte y por qué algunos temen que Illinois no esté listo para "conductores" artificiales.

El plan: tres condados como campo de prueba

La propuesta, impulsada por el representante demócrata Kam Buckner, no busca un despliegue inmediato en todo el estado, sino un programa piloto de tres años en zonas estratégicas:

Condado de Cook: Incluyendo áreas cercanas a Chicago y potencialmente el pueblo de Rosemont (vecino al aeropuerto O'Hare).

Condado de Sangamon: Centrado en la ciudad de Springfield.

Condados de Madison o St. Clair: En la región sur del estado.

Si tras tres años el Departamento de Transporte de Illinois (IDOT) confirma que los vehículos son seguros, estos taxis autónomos podrían operar en todo el estado.

El factor seguridad: ¿Pueden ver a los más vulnerables?

A pesar de que Waymo asegura que sus vehículos tienen 10 veces menos accidentes graves que los conductores humanos, la desconfianza crece.

El accidente de Santa Mónica: La semana pasada, un robotaxi de Waymo atropelló a un niño frente a una escuela primaria en California, lo que desató una investigación federal. Punto ciego para motociclistas: Organizaciones como ABATE de Illinois advierten que, si la tecnología falló al detectar a un niño, las motocicletas corren un riesgo extremo. Autorregulación bajo la lupa: La Asociación de Abogados Litigantes de Illinois califica el proyecto como un intento "equivocado" de permitir que la industria se vigile a sí misma sin proteger adecuadamente a los pasajeros.

El reto del invierno: ¿Sobrevivirá Waymo a la nieve?

A diferencia de San Francisco o Phoenix, Illinois enfrenta inviernos brutales. Los críticos cuestionan si los sensores de los vehículos autónomos pueden operar con nieve acumulada o hielo negro.

Waymo afirma estar probando su tecnología en climas fríos como Detroit y Minneapolis, pero los opositores exigen pruebas públicas de que el sistema no se "cegará" durante una ventisca en Chicago.

Voces a favor y en contra

Sector Postura Argumento Clave Rep. Kam Buckner A favor Es mejor regular y probar ahora que esperar a que nos impongan la tecnología. Waymo A favor Nuestros datos demuestran que somos conductores más seguros que los humanos. ABATE (Motociclistas) En contra Exigen leyes que obliguen a revelar públicamente los datos de cada colisión. Alcalde Brandon Johnson Indeciso Chicago aún debe evaluar si este programa piloto es conveniente para la ciudad.

