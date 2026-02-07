El crimen que le valió la pena de muerte a Charles Thompson: el primer hombre ejecutado en EEUU en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Charles Victor Thompson, de 55 años de edad, es el nombre del primer hombre ejecutado en Estados Unidos este año.

Thompson, quien había sido condenado por el violento asesinato de su expareja y el nuevo novio de la mujer, escapó de la custodia y pasó tres días prófugo tras saber que enfrentaría la sentencia de muerte.

El prisionero, originario de Texas, recibió una inyección letal el pasado miércoles, y fue declarado muerto a las 6:50 de la tarde (hora local), en la penitenciaría estatal de Huntsville.

En abril de 1998, Thompson mató a tiros a su exnovia, Glenda Dennise Hayslip, de 39 años, y su nuevo novio, Darren Keith Cain, de 30, en el apartamento de la mujer, en Houston.

Thompson pidió perdón a familiares de sus víctimas

En sus últimas palabras, Thompson pidió a las familias de sus víctimas que lo perdonaran de corazón. “Que puedan empezar a sanar y superar esto”, dijo el recluso.

El sentenciado aseguró que su ejecución “crea más víctimas y traumatiza a más personas 28 años después”, reseñó AlDíaDallas.

“Lamento lo que hice. Lamento lo que pasó, y quiero decirles a todos que los amo y que mantengan a Jesús en sus vidas, que tengan a Jesús primero”, expresó antes de recibir la inyección letal.

Según los registros judiciales, Hayslip y Darren Cain eran novios cuando Thompson llegó al apartamento de Hayslip y empezó a discutir con Cain, cerca de las 3:00 de la madrugada.

En medio del altercado, la policía llegó al lugar y ordenó a Thompson que abandonara el complejo de apartamentos. Sin embargo, el hombre regresó tres horas después y disparó a Hayslip y a Cain.

Cain murió en el lugar de los hechos y Hayslip falleció en un hospital una semana después.

Una hora antes de la ejecución, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la apelación final de Thompson. El lunes, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas había denegado la solicitud de Thompson de conmutar su pena de muerte por una pena menor.

Fuga y sentencia

En 2005, Thompson logró que se anulara su sentencia de muerte original y se celebró un nuevo juicio en noviembre de ese año. Un jurado ordenó nuevamente su ejecución por inyección letal.

Poco después de que se reafirmara su sentencia Thompson escapó de la cárcel del condado de Harris en Houston. El hombre salió por la puerta principal prácticamente sin que los agentes lo detuvieran.

Más tarde declaró a The Associated Press que se quitó las esposas y el uniforme naranja de la cárcel y salió de la habitación, que no estaba cerrada con llave. Thompson mostró una placa hecha con su tarjeta de identificación de la prisión para pasar ante varios agentes.

“Pude oler los árboles, sentir el viento en mi cabello, la hierba bajo mis pies, ver las estrellas por la noche”. “Me transportó directamente a mi infancia, estar al aire libre en una noche de verano”, dijo Thompson sobre su tiempo prófugo.

Finalmente, lo capturaron en Shreveport, Louisiana, mientras intentaba gestionar transferencias de dinero desde el extranjero para poder llegar hasta Canadá.

