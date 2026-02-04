Se enfrentó contra la PNB tras asesinar a su pareja: esclarecen el homicidio de Rossana Hernández

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 46 años de edad resultó detenido como presunto responsable por el asesinato de su pareja, Rossana Alejandra Hernández Mayora, de 44 años de edad.

De acuerdo con la publicación del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, el presunto homicida responde al nombre de Julio Cesar Salazar Villalba, de 46 años.

Según el informe, funcionarios de la Delegación Municipal La Guaira, realizaron las investigaciones relacionadas con el violento crimen que terminó con la vida de de Rossana Hernández, ocurrido en el sector La Atlántida, parroquia Catia la Mar, municipio Vargas, en La Guaira, el pasado 24 de enero.

Mató a tiros a su pareja tras finalizar la relación

Tras los procedimientos correspondientes, lograron identificar al agresor y lo capturaron.

De acuerdo al proceso de investigación, se pudo determinar que la víctima había sostenido una fuerte discusión con Salazar Villalba, la cual habría sido motivada porque la mujer expresó sus intenciones de terminar con la relación sentimental.

En medio del altercado el hombre desenfundó un arma de fuego y la accionó contra la mujer. Los disparos terminaron con la vida de Rossana de manera instantánea. Tras cometer el crimen, el agresor huyó de la escena.

Se enfrentó a las autoridades de la PNB

Sin embargo, cuando el hombre emprendía su huida, fue sorprendido por comisiones de la Policía Nacional Bolivariana.

En medio de su desesperación, el sospechoso decidió enfrentarse a los funcionarios en un intercambio de disparos tras el cual resultó lesionado.

Los agentes de la policía lo llevaron hasta un centro de salud, donde recibió atención médica.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

