¿Cuánto recibes en reembolso de impuestos este 2026? Aquí los detalles del Crédito Tributario por Hijos

La temporada de impuestos en Estados Unidos (EEUU) inicia con novedades significativas para los hogares que cuentan con menores de 17 años a su cargo. Los contribuyentes deben prestar atención a las nuevas tablas de cálculo que el servicio de rentas internas aplica para las declaraciones de este año. Este beneficio funciona como un descuento directo sobre la deuda tributaria y puede generar saldos a favor considerables para los trabajadores elegibles.

El Crédito Tributario por Hijos alcanza un máximo de $2.200 por cada menor calificado. La administración federal confirmó que, de esa cifra, hasta $1.700 tienen carácter reembolsable, incluso si la familia no posee deudas pendientes con el fisco. Este ajuste representa un incremento respecto a los ciclos anteriores y busca compensar el impacto de la inflación en el costo de crianza de los hijos.

¿Quiénes califican para el Crédito Tributario por Hijos?

Para acceder al monto total, los padres solteros deben registrar ingresos anuales inferiores a los $200.000, mientras que para parejas el límite es de $400.000. El menor debe contar con un número de Seguro Social válido, haber vivido con el contribuyente más de medio año y no haber cumplido los 17 años. El IRS exige además un ingreso mínimo ganado de $2.500 durante el año fiscal para activar la porción reembolsable del crédito en la declaración.

El Internal Revenue Service (IRS), destaca que las familias con dos hijos podrían recibir hasta $4.400 en total. "Entender estos cambios puede marcar una gran diferencia al momento de declarar", señalan expertos fiscales sobre las modificaciones permanentes de la nueva legislación. Incluso si uno de los padres utiliza un número ITIN, la familia puede reclamar el beneficio siempre que el menor y al menos un tutor tengan Seguro Social.

¿Cuándo llegará el dinero del Crédito Tributario por Hijos?

La mayoría de los contribuyentes que realicen su trámite de forma electrónica y soliciten depósito directo recibirán sus fondos a partir de marzo de 2026. El IRS recomienda utilizar la herramienta "Where’s My Refund" para monitorear el estatus del pago una vez que la declaración sea procesada y aceptada.

Además del pago directo, la normativa actual permite que dependientes mayores de 17 años o estudiantes universitarios califiquen para un crédito no reembolsable de $500. Este apoyo adicional ayuda a cubrir gastos de jóvenes adultos que aún dependen económicamente de sus padres mientras completan su formación profesional.

Es importante adjuntar el Anexo 8812 a su Formulario 1040, para calcular correctamente los montos que le corresponden por cada uno de sus dependientes. Con el calendario fiscal en marcha, la rapidez y precisión en la entrega de documentos garantizan que el alivio económico llegue a su cuenta bancaria puntualmente.

