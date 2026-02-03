Temporada de impuestos 2026: así puedes obtener asesoría gratuita del IRS antes del cierre

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Rentas Internas (IRS) anunció el inicio de la temporada de impuestos 2026 el pasado lunes 26 de enero.

Desde ese momento, la agencia ha comenzado a aceptar y procesar oficialmente las declaraciones de ingresos para el año fiscal 2025.

Con el tiempo corriendo, los contribuyentes tienen hasta el miércoles 15 de abril para cumplir con sus obligaciones fiscales, evitar multas y, en muchos casos, solicitar reembolsos que aún están pendientes.

Para hacer este proceso más sencillo, varias organizaciones asociadas con el gobierno federal han establecido una red nacional de asesoría gratuita.

Estos programas están diseñados para ayudar a aquellas personas que, debido a sus ingresos o circunstancias particulares, necesitan asistencia profesional sin el costo que implican los preparadores privados.

Programas VITA y TCE: ayuda profesional sin costo mediante el IRS

Según información oficial del IRS, los ciudadanos tienen a su disposición dos programas clave de asistencia, tanto presencial como virtual.

El programa de Asistencia Voluntaria al Contribuyente (VITA) brinda apoyo gratuito a personas que generalmente ganan 69.000 dólares o menos, así como a personas con discapacidades y contribuyentes que tienen un dominio limitado del inglés.

Por su parte, el programa de Asesoramiento Tributario para los Mayores (TCE) se enfoca en ayudar a quienes tienen 60 años o más.

Este servicio pone un énfasis especial en temas relacionados con pensiones y jubilación, tal como lo señala la agencia en su sitio web oficial.

Fechas clave y herramientas digitales para declarar impuestos ante el IRS

Este año, la temporada no solo se destaca por la asistencia personal, sino también por el impulso hacia herramientas digitales.

El IRS sugiere utilizar Free File, una plataforma que permite hacer la declaración electrónica de manera gratuita, siempre que se cumplan ciertos requisitos de ingresos.

Es muy importante que marques en tu calendario los siguientes hitos:

26 de enero: Comenzó la recepción de declaraciones.

15 de abril: Es la fecha límite para presentar tu declaración y pagar los impuestos que debes.

15 de octubre: Último día para aquellos que pidieron una prórroga (recuerda: la prórroga es solo para presentar el papeleo, no para retrasar el pago).

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube