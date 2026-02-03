¡Caza las rebajas! En estas fechas clave puedes comprar con descuentos en EEUU: guía de ahorro

Suscríbete a nuestros canales

El mercado norteamericano mantiene un ritmo de ofertas que permite a los consumidores y emprendedores obtener márgenes de ganancia superiores. La planificación anticipada constituye la herramienta más eficaz para adquirir productos de alta calidad a una fracción de su precio original de venta.

Las fechas clave para comprar en Estados Unidos (EEUU) inician formalmente este 16 de febrero con el Presidents' Day, ideal para ropa de invierno. El calendario oficial de 2026 establece que los mayores descuentos del año ocurrirán entre el 27 y el 30 de noviembre con el Black Friday. Durante estas jornadas, las tiendas departamentales y plataformas digitales liberan sus mejores ofertas en todas las categorías de productos disponibles en el mercado.

¿Cuáles son los eventos destacados de mitad de año en EEUU?

El Memorial Day, que se celebra el 25 de mayo, destaca por sus rebajas agresivas en electrodomésticos y colecciones de ropa de primavera. Posteriormente, entre el 7 y el 10 de julio, el mercado se concentra en el Independence Day junto al masivo evento anual de Amazon. El Prime Day ofrece descuentos amplios que atraen la atención de importadores globales que buscan tecnología y artículos de uso personal a precios bajos.

Septiembre y octubre también figuran en la agenda con el Labor Day y el Columbus Day, fechas destinadas a la liquidación total de verano. El 7 de septiembre las tiendas rematan artículos de patio y ropa de temporada para dar paso a las nuevas colecciones de otoño e invierno. Muchos expertos en importación sugieren que las ofertas más competitivas de fin de año comienzan a aparecer desde el mes de octubre.

¿Cómo aprovechar mejor las fechas clave para comprar en EEUU?

Tener la lista de compras lista antes de que inicie cada evento garantiza que el usuario asegure el stock de los productos más solicitados. Si usted planifica sus pedidos con semanas de antelación, evita los retrasos logísticos que suelen ocurrir durante las temporadas de alta saturación de envíos.

Las rebajas post Navidad en enero también funcionan como una oportunidad excelente para liquidar el stock de invierno a precios de remate. El Cyber Monday, que cierra la jornada de noviembre el día 30, representa la última gran oportunidad para la electrónica de consumo masivo en 2026.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube