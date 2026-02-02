¿Nueva York regala más días libres a sus trabajadores?: la ley que obliga a jefes a pagar tus descansos

Suscríbete a nuestros canales

A partir del próximo 22 de febrero, la ciudad de Nueva York implementará una expansión significativa en sus normativas de tiempo libre remunerado, transformando la relación entre empleadores y asalariados del sector privado.

Esta actualización legislativa permite que los trabajadores utilicen los beneficios de la Ley de Tiempo Ganado por Seguridad y Enfermedad (ESSTA) para fines mucho más amplios que la salud física inmediata.

De qué va la ley

Bajo este nuevo marco jurídico, los empleados tienen el derecho legal de ausentarse para gestionar procedimientos de asistencia social, trámites de vivienda, o para responder ante desastres públicos y situaciones de violencia laboral.

Es importante destacar que la reforma añade una reserva de 32 horas de tiempo de seguridad y enfermedad no remuneradas, las cuales quedan disponibles para el personal de forma inmediata desde su primer día de contratación.

Esta ventaja elimina los periodos de espera que anteriormente dejaban vulnerables a los nuevos integrantes de una empresa según detalla El Nacional de República Dominicana..

Beneficios

Los beneficios directos para la fuerza laboral neoyorquina se traducen en una mayor estabilidad financiera y emocional, ya que la ley garantiza la protección del puesto de trabajo mientras el empleado atiende crisis familiares o legales.

Al permitir el cuidado de hijos o parientes bajo esta modalidad pagada, los trabajadores evitan la pérdida de ingresos durante emergencias domésticas, lo que reduce el estrés financiero en una de las ciudades con el costo de vida más alto del mundo.

Esta medida no solo fomenta un equilibrio saludable entre la productividad y la vida personal, sino que otorga una red de seguridad jurídica para quienes deben enfrentar procesos judiciales o de reubicación habitacional sin el riesgo de ser despedidos.

En última instancia, la normativa reconoce el valor del tiempo del trabajador más allá de la oficina, fortaleciendo el bienestar general de millones de ciudadanos que ahora poseen más herramientas para proteger su integridad y la de sus seres queridos.

