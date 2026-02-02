Diosdado Cabello ofrece detalles sobre la Ley de Amnistía: No es una página para pasar y olvidar todo

Suscríbete a nuestros canales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, informó que el proyecto de Ley de Amnistía propuesto por el Ejecutivo Nacional permitirá revisar la situación judicial de personas que, "sin duda, han cometido delitos y hechos condenables".

Durante la rueda de prensa semanal de la tolda roja, Cabello enfatizó que esta iniciativa es estrictamente nacional, desestimando la intervención de actores externos.

“Es una propuesta sin participación de ONG y tampoco de ningún gobierno extranjero, ni ninguna jerarquía eclesiástica”, resaltó el dirigente.

Cabello explicó que, como toda legislación de este tipo, el instrumento contará con una lista detallada de casos que serán revisados según la naturaleza de los delitos cometidos, con el fin de identificar a quienes puedan optar por el beneficio.

“Tiene que ver con la convivencia, con la paz, la tranquilidad, no es una página para pasar y olvidar todo. Habrá beneficiados y habrá no beneficiados”, agregó.

En tal sentido, destacó que de esta manera se “les está dando una oportunidad de hacer política”.

Cabello aseguró que la bancada del PSUV en la Asamblea Nacional brindará su apoyo total al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo.