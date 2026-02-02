GMSP cosolidad su modelo de "Salud Humana y de Vanguardia"

Suscríbete a nuestros canales

El Grupo Médico Santa Paula (GMSP) reafirmó durante 2025 su posición como referente del sector salud en Venezuela. Bajo una filosofía que define al paciente como un “huésped clínico”, la institución logró equilibrar la alta especialización tecnológica con una gestión humanista y precios accesibles para la economía local.

Arturo González, Gerente de Mercadeo y Comunicaciones del GMSP, destaca que el objetivo es construir la plataforma de salud que el país necesita para la próxima década: “Nuestro propósito es garantizar que la atención de alta especialidad sea cercana y posible. Servimos con el alma para lograr comunidades más saludables y conectadas”.

Salto tecnológico y precisión diagnóstica

Durante el 2025, el GMSP incorporó equipos de última generación que transformaron áreas críticas:

Cardiología Intervencionista: La adquisición del Arco en C digital OEC Elite CFD de GE elevó los estándares en neurocirugía, gastroenterología y cardiología, permitiendo procedimientos más seguros como cateterismos y colocación de stents.

Gastroenterología y Oftalmología: Se sumaron estudios avanzados de Coloproctología (Eco Defecografía y Manometría) y tecnología de alta precisión para cirugías de retina y cataratas.

Anatomía Patológica: Gracias al respaldo de Keralty , el servicio ahora cuenta con interconsulta a distancia con más de 70 patólogos especialistas en Bogotá, Colombia.

Laboratorio de Alta Complejidad: Se implementó el sistema FilmArray para diagnósticos moleculares rápidos. Además, se estableció un “puente aéreo” con laboratorios internacionales para realizar estudios genéticos, de secuenciación de tumores y genómica a costos competitivos y menores tiempos de respuesta.

Expansión y compromiso social

Uno de los hitos más relevantes del año fue la inauguración del Centro Clínico Ambulatorio Plaza Venezuela (Torre Banvenez), diseñado para ofrecer atención primaria, laboratorio y urgencias de baja complejidad en un punto estratégico de la ciudad.

En el ámbito social, la clínica mantuvo un despliegue constante de jornadas gratuitas y promociones en áreas como:

Detección temprana: Pesquisas cardiovasculares, de salud mental y el exitoso "Mes Rosa" para la prevención del cáncer de mama.

Cirugías accesibles: Programas de bajo costo para cataratas, hernias, histerectomías y próstata.

Banco de Sangre: Récords de recolección que lo posicionan como uno de los más abastecidos de Caracas.

Un modelo abierto para el talento médico

El GMSP ratificó su modelo de puertas abiertas, que permite a especialistas certificados utilizar la infraestructura y tecnología de la clínica sin necesidad de inversión accionaria.

La experiencia del médico también fue prioridad con la optimización del sistema SMART (Historia Clínica Digital), el uso de Inteligencia Artificial para soporte diagnóstico y la inauguración del Salón ANCLA, un espacio exclusivo para el descanso y el intercambio profesional.

Coordenadas de atención

Para citas e información, el GMSP dispone de los siguientes canales:

Teléfonos: 0500-CUIDATE (2843283) / (0212) 917.62.00

WhatsApp: 0414 / 0424 / 0412 / 0422-CLINICA (2546422)

Web: www.grupomedicosp.com

Redes Sociales: @grupomedicosp (Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube).

