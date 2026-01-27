BBVA Provincial facilita el pago del ISLR a través de sus canales digitales

Suscríbete a nuestros canales

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales, BBVA Provincial pone a disposición de sus clientes —tanto personas naturales como jurídicas— sus plataformas digitales para la cancelación del Impuesto sobre la Renta (ISLR).

A través de Provinet web, Provinet Empresas y Provincial Net Cash, los usuarios pueden gestionar el pago de sus tributos como titulares o, si lo requieren, efectuar pagos a terceros previamente autorizados. De igual forma, los contribuyentes especiales cuentan con la opción habilitada para procesar sus trámites en el momento que lo necesiten.

Compromiso con la eficiencia

Con esta iniciativa, BBVA Provincial reafirma su compromiso de ofrecer soluciones que simplifiquen el día a día de sus clientes. La institución garantiza la total disponibilidad de sus canales digitales, brindando un entorno seguro y eficiente para realizar consultas y operaciones bancarias sin necesidad de traslados físicos.

Para obtener detalles adicionales sobre el proceso, los interesados pueden:

Visitar el portal oficial: provincial.com

Seguir las actualizaciones en redes sociales: @BBVAProvincial

Con información de nota prensa

