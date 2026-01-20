Prevención: el GMSP redefine el cuidado integral con sus Chequeos Ejecutivos

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de su compromiso con la salud proactiva, el Grupo Médico Santa Paula (GMSP) ofrece sus Chequeos Ejecutivos Preventivos: evaluaciones completas diseñadas para que las personas tomen el control de su organismo, detecten riesgos oportunamente y orienten su estilo de vida con el apoyo de especialistas, todo en una sola jornada. Expertos sostienen que, incluso con un estilo de vida saludable, ninguna persona debe eximir de una evaluación médica regular.

Un enfoque humano y proactivo

El GMSP redefine el cuidado de la salud al entenderlo como un proceso preventivo y humano. Más que tratar patologías, su equipo se dedica a anticipar riesgos y acompañar a los usuarios en el mantenimiento de su bienestar físico y emocional. Como centro de salud a la vanguardia, ofrece estudios integrales segmentados por edad y sexo, fundamentales para evaluar el estado del organismo en cada etapa de la vida.

Estos chequeos abarcan una revisión profunda que incluye:

Historia clínica y exploración física.

Exámenes de laboratorio e imagenología.

Consultas médicas especializadas (Oftalmología, Odontología y Gastroenterología, según el plan).

Planes adaptados a cada etapa de la vida

La institución ha diseñado protocolos específicos para garantizar la máxima precisión en el diagnóstico:

Mujeres jóvenes (hasta 35 años): Perfil general, Rx de tórax, Eco Mamario, consulta con Internista (con electrocardiograma) y Ginecología (con citología).

Hombres jóvenes (hasta 39 años): Perfil general, Rx de tórax y consulta con Internista (con electrocardiograma).

A partir de los 35 años en damas y 40 en caballeros, los chequeos se profundizan e incluyen:

Laboratorio especializado: Perfil de hormonas (TSH, T3, T4, Vitamina D) para mujeres, y PSA Total y Libre para hombres.

Estudios de imagen: Eco Abdominal, Rayos X de Tórax y Densitometría Ósea (en mujeres).

Evaluación cardiovascular: Consulta con Internista o Cardiólogo junto con Prueba de Esfuerzo.

Especialidades: Ginecología (mujeres) y Urología (hombres).

Como complemento, cualquier usuario puede añadir servicios de Oftalmología, Odontología (con panorámica dental) y Gastroenterología a su paquete principal, o adquirirlos por separado.

Comodidad y conveniencia: Todo en una mañana

Arturo González, Gerente de Comunicaciones y Comercialización del GMSP, destaca que estos chequeos están diseñados bajo un concepto de "paquete" que reduce costos y maximiza la comodidad.

"Los estudios se realizan en una sola mañana —iniciando a las 7:00 a.m.— e incluyen estacionamiento y un menú de desayuno en la clínica. No espere a que aparezca un síntoma; comience el año con la certeza del control médico", afirma González.

Al finalizar, el usuario recibe un informe detallado que se integra a su historial médico en el GMSP, facilitando el seguimiento futuro. Además, la clínica ofrece flexibilidad con planes básicos ajustados al presupuesto y convenios especiales para empresas que deseen brindar este beneficio a sus colaboradores.

Sobre el Grupo Médico Santa Paula

Respaldado por su empresa matriz, Keralty, el GMSP reafirma su compromiso con la excelencia y la innovación. Gracias a su infraestructura y talento humano, hoy es referenciada como “la clínica que todos tienen en mente”.

