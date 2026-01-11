La Vuelta al Táchira Empire Keeway abre el calendario deportivo nacional

Suscríbete a nuestros canales

Empire Keeway (EK) es el patrocinante estelar de La Vuelta al Táchira por segundo año consecutivo, en esta 61.ª edición. La carrera de ciclismo más importante de Venezuela, inscrita en el calendario América Tour de la Unión Ciclista Internacional (UCI), fue presentada este miércoles y comenzó este viernes 9 de enero.

José Gregorio Freites, coordinador general de la competencia, junto a Rubén Osorio y Josmer Cuadros, presidente y directivo de la Asociación Tachirense de Ciclismo, confirmaron que este 2026, los aficionados vivirán “una vuelta bonita”. Destacaron la participación de 15 equipos, entre ellos dos provenientes de México y Bolivia —naciones que regresan al Giro Andino tras más de una década de ausencia— y tres conjuntos de la vecina República de Colombia.

“Ser el principal auspiciante de la carrera ciclista más importante de Suramérica es un gesto de agradecimiento a los conductores que confían en EK y a los seguidores de las dos ruedas”, afirmó Alirio Plaza, gerente ejecutivo de comercialización de EK. La ensambladora más grande del país, se consolida como la moto del deporte venezolano. Desde 2024, es patrocinante oficial de la Liga FUTVE y la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) y, desde 2023, desde la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Empire Keeway

Con un recorrido superior a los 1.500 kilómetros, la Vuelta al Táchira Empire Keeway se disputará en 10 etapas que atravesarán los estados Barinas, Mérida y Táchira, llevando la caravana multicolor por terrenos exigentes y montañosos que pondrán a prueba la resistencia y el talento de los pedalistas; sin olvidar la montaña andina que volverá a ser escenario de sueños, resistencia y gloria, en una competencia que abre el calendario deportivo nacional y reafirma al Táchira como epicentro del ciclismo continental.

EK produce en Venezuela desde hace 23 años las motos de Keeway, su casa matriz en China, uno de los principales fabricantes del mundo. Ofrece motos con garantía de 2 años o 20 mil Km, que varía según modelo; el año pasado lanzó 17 nuevos. Las motos EK también cruzan fronteras. En diciembre de 2024, dos viajeros recorrieron 2300 kilómetros hasta Colombia en una TX 150.

El modelo que el motociclista busque, repuestos, cauchos y accesorios originales, y servicio técnico están disponibles en más de 170 concesionarios distribuidos en todos los estados del país. Para más detalles, @empirekeeway en Instagram y en la web empirekeeway.com.

Nota de prensa

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial