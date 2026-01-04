Digitel ajusta los montos de sus planes para este mes de enero: conócelos

Digitel realizó un ajuste en los montos de sus planes correspondientes a este mes de enero de 2026.
Los nuevos precios incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con esta medida, la empresa busca mantener a sus usuarios conectados durante el mes.
Asimismo, se debe recalcar que los planes de llamadas de Digitel presentan variaciones según la cantidad de datos incluidos, según comenta el medio Banca y Negocios.
Esta información puede ser consultada directamente desde la plataforma digital de la compañía. Los usuarios tienen la opción de elegir el plan que mejor se adapte a su consumo mensual.
Planes disponibles y precios:
-
Inteligente Plus 2 GB: Bs. 564,50
-
Inteligente Plus 6 GB: Bs. 1.880,55
-
Inteligente Plus 12 GB: Bs. 3.761,11
-
Inteligente Plus 30 GB: Bs. 7.534,27
Renta mensual
La renta mensual de los planes incluye el IVA, por lo que no se aplican cargos adicionales por este concepto. Los montos establecidos se mantienen sin cambios y aplican en todo el país.
Montos de recarga prepago:
-
Recarga mínima: Bs. 160
-
Recarga máxima: Bs. 5.440
La operadora recomienda revisar periódicamente la aplicación móvil para conocer los precios actualizados.
