Telefonía

Digitel ajusta los montos de sus planes para este mes de enero: conócelos

La actualización de Digitel ya se encuentra reflejada en la aplicación móvil de la operadora.

Por Jessica Molero
Domingo, 04 de enero de 2026 a las 04:03 pm
Digitel
Foto: Cortesía

 

Digitel realizó un ajuste en los montos de sus planes correspondientes a este mes de enero de 2026. 

Los nuevos precios incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con esta medida, la empresa busca mantener a sus usuarios conectados durante el mes.

Asimismo, se debe recalcar que los planes de llamadas de Digitel presentan variaciones según la cantidad de datos incluidos, según comenta el medio Banca y Negocios. 

Esta información puede ser consultada directamente desde la plataforma digital de la compañía. Los usuarios tienen la opción de elegir el plan que mejor se adapte a su consumo mensual.

Planes disponibles y precios:

  • Inteligente Plus 2 GB: Bs. 564,50

  • Inteligente Plus 6 GB: Bs. 1.880,55

  • Inteligente Plus 12 GB: Bs. 3.761,11

  • Inteligente Plus 30 GB: Bs. 7.534,27

Renta mensual

La renta mensual de los planes incluye el IVA, por lo que no se aplican cargos adicionales por este concepto. Los montos establecidos se mantienen sin cambios y aplican en todo el país.

Montos de recarga prepago:

  • Recarga mínima: Bs. 160

  • Recarga máxima: Bs. 5.440

La operadora recomienda revisar periódicamente la aplicación móvil para conocer los precios actualizados.

Visita nuestras secciones: Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Nueva York
Estados Unidos
Domingo 04 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América