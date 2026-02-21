Inameh advierte sobre temperaturas de hasta 39°C y alto riesgo de incendios este 21 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este sábado 21 de febrero prevalecen condiciones de estabilidad atmosférica en gran parte de Venezuela, lo que garantiza cielos despejados pero también un incremento notable en el calor y el riesgo de incendios forestales.

Calor extremo en el occidente y llanos

El boletín meteorológico destaca que la fuerte radiación solar, propia de la temporada, llevará los termómetros a niveles críticos. Se esperan temperaturas máximas cercanas a los 39°C en los estados Zulia, Falcón, Llanos Centrales y Occidentales.



En la Gran Caracas, se prevé una mañana fresca con una mínima de 18°C, pero la máxima ascenderá rápidamente hasta los 31°C en horas de la tarde, con nubosidad fragmentada sin probabilidad de lluvias.

Lloviznas aisladas

A pesar del buen tiempo general, el transporte de humedad por los vientos alisios del noreste podría generar algunas lluvias o lloviznas dispersas en zonas de: Esequibo y Delta del Orinoco, Sur de Bolívar y Amazonas. zonas montañosas de los Andes.

Alerta máxima: Incendios forestales

El Inameh alertó que el riesgo de incendios forestales se ubica en un 75% del territorio nacional. La combinación de baja humedad, vientos moderados y altas temperaturas hace que cualquier foco de fuego en zonas de vegetación seca pueda propagarse con rapidez. Se exhorta a la ciudadanía a no realizar quemas de basura y evitar lanzar objetos inflamables en carreteras.

También puede visitar nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube