En marzo del 2025: estudiante de 23 años murió baleado por el ICE

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo escándalo se ubica en la palestra pública, cuando diversos medios de comunicación dieron a conocer el caso de un joven estudiante estadounidense, de 23 años, quien habría muerto producto de disparos hechos por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en marzo del año pasado en Texas, revelaron documentos internos de la agencia citados este viernes por medios estadounidenses.



Se pudo conocer que Rubén Ray Martínez recibió múltiples disparos la madrugada del 15 de marzo de 2025, cuando conducía por un retén de tráfico en South Padre Island.



Según los documentos desclasificados del ICE, hechos públicos por el New York Times, un agente de ICE accionó su arma contra la joven víctima, después de que esta supuestamente no obedeció las órdenes de salir de su vehículo.

En su momento, el informe se conoció a través de Newsweek, medio que divulgó la conexión del ICE con un tiroteo en Texas, donde falleció un joven de 23 años. En el momento del deceso se reportó que agentes de orden público habían disparado contra Martínez, pero nunca identificaron que el tirador pertenecía al ICE.



Charles Stam, abogado de la familia Martínez, confirmó al periódico neoyorquino que su cliente era la víctima mencionada en el informe del ICE revelado esta semana, tras las presiones por la muerte de dos ciudadanos, Renée Good y Alex Pretti, ambos de 37 años, en Mineápolis.



Martínez entonces sería el primer ciudadano estadounidense muerto a manos de un agente migratorio, según la agencia de noticias EFE.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube