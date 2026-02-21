Liga FUTVE: Metropolitanos y Carabobo dividen honores en el inicio de la Jornada 4

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio Olímpico de la UCV fue el escenario este viernes del empate 1-1 entre Metropolitanos FC y Carabobo FC, en el encuentro que abrió la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El resultado mantiene las tendencias opuestas para ambos clubes: mientras los capitalinos encadenan diez partidos oficiales sin conocer la victoria, el "Granate" sigue invicto en lo que va de certamen.

La oncena dirigida por Francesco Stifano sorprendió apenas al minuto 2' del compromiso. El ghanés George Ayine aprovechó un espacio en la frontal del área para sacar un potente derechazo que se coló en el ángulo superior del arco defendido por Lucas Bruera. Sin embargo, la alegría local fue efímera, ya que Carabobo tomó los hilos del partido rápidamente bajo la batuta de Franyer Oliveros.

La paridad definitiva llegó al minuto $26$. Tras una jugada colectiva por la banda, el lateral Marcel Guaramato conectó un centro preciso de Oliveros para batir las redes violetas. A partir de allí, el ritmo frenético del inicio dio paso a un choque de mayor fricción en el medio sector, donde las defensas se impusieron a los ataques.

En la segunda mitad, los dirigidos por Daniel Farías monopolizaron el balón con un 60% de posesión y generaron hasta 20 remates totales. Pese al volumen ofensivo, solo tres de esos disparos llevaron dirección de arco, encontrando siempre bien ubicado al guardameta local. Metropolitanos, por su parte, intentó lastimar mediante transiciones rápidas que no lograron inquietar la estructura defensiva valenciana.

Con este empate, Metropolitanos alcanza apenas 3 puntos de 12 posibles, ubicándose momentáneamente en la décima posición y con la urgencia de sumar triunfos para no alejarse de los puestos de clasificación. Por otro lado, Carabobo suma su tercer empate en cuatro presentaciones, llegando a 6 unidades y manteniéndose en la zona alta de la tabla a la espera del resto de los resultados de la jornada dominical.

