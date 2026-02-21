Golpe a Minnesota y Venezuela: Pablo López fuera por cirugía

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como una molestia tras su primera sesión de bullpen en los campos de entrenamiento se ha convertido en la noticia más amarga para los Mellizos de Minnesota y la selección de Venezuela. El derecho zuliano Pablo López ha sido diagnosticado con una rotura del ligamento colateral ulnar de su codo derecho, lo que le obligará a pasar por el quirófano para una cirugía Tommy John el próximo miércoles 25 de febrero.

Esta intervención representa un revés mayúsculo para «El Doctor», ya que es la segunda vez en su carrera que se somete a este procedimiento reconstructivo. La baja no solo abarca la totalidad de la zafra 2026, sino que también compromete gran parte de la temporada 2027, dada la naturaleza de la rehabilitación que suele durar al menos doce meses.

Para los Mellizos, la pérdida es profunda al quedarse sin quien estaba proyectado para ser pieza clave de su rotación junto a Joe Ryan. Por su parte, el manager de Venezuela, Omar López, pierde a su as apenas días antes del inicio del Clásico Mundial de Béisbol (del 5 al 17 de marzo). Ante esta ausencia, el cuerpo técnico criollo deberá maniobrar rápido para reestructurar una rotación que ahora podría depender de brazos como Ranger Suárez, Eduardo Rodríguez y Keider Montero.

Pablo López llegaba a este 2026 tras un 2025 marcado por altibajos físicos que le permitieron realizar solo 14 aperturas, donde dejó una efectividad de 2.74. Su mejor momento en las Mayores sigue siendo el 2023, año en el que fue All-Star y terminó séptimo en la votación al Cy Young tras abanicar a 234 bateadores.

