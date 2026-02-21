¿Por qué el ajo evita el quiebre de las uñas? Esto dicen los expertos

Suscríbete a nuestros canales

La alimentación es uno de los factores más influyentes en el estado de las uñas, ya que, requieren vitaminas para mantenerse en buenas condiciones, por ello, se recomienda que la persona establezca una alimentación balanceada, rica en vitaminas y minerales.

Asimismo, el uso de productos químicamente invasivos es una de las causas más frecuentes por la cual se debilitan las uñas, al tiempo que también al exponerlas a la humedad, ya que, se quiebran, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Medline Plus.

Sin embargo, el ajo contiene propiedades vitamínicas que fortalecen las uñas, al tiempo que evitan que se manchen. Además, aceleran el crecimiento de las mismas, según la información divulgada por Mejor con salud.

¿Cómo debes aplicar el ajo en las uñas?

Lo ideal es que la persona frote el ajo una vez al día en las uñas y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe lavar las manos con abundante agua y jabón para evitar que impregne el olor.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser realizado mínimo durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentren las uñas.

En conclusión, para mantener las uñas fortalecidas la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

