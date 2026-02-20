El "oro rojo" en la cocina: secretos para elegir el mejor pimentón para tus guisos

Suscríbete a nuestros canales

El pimentón es ese invitado silencioso que nunca falta en el mostrador de una cocina venezolana. Ya sea para darle vida a un sofrito de caraotas o para que el guiso tenga ese tono carmesí que tanto nos gusta, esta especia es fundamental.

Pero no todo lo que brilla (o es rojo) es igual. Existe un mundo de aromas detrás de cada frasco, y conocerlos puede transformar un plato sencillo en una experiencia digna de un banquete familiar.

Entre el humo y el sol

Aunque el pimiento es hijo de estas tierras americanas, fueron los monjes en España quienes perfeccionaron el arte de secarlo y molerlo. Hoy en día, la gran diferencia radica en cómo se procesa.

Por un lado, está el pimentón ahumado (famoso en zonas como La Vera), donde el pimiento se seca con humo de leña, dándole un sabor robusto y profundo. Por otro lado, está el secado al sol o con aire caliente, que mantiene un sabor más puro y dulce, ideal para quienes buscan resaltar el gusto natural de la hortaliza sin que el aroma a brasa sea el protagonista.

¿Dulce, picante o agridulce?

Para nosotros, que somos amantes del equilibrio en el sabor, es vital saber qué estamos comprando.

Dulce: es el más noble. Aporta color y un sabor suave, perfecto para nuestro asado negro o para ese pollo guisado con papas que rinde para toda la familia.

es el más noble. Aporta color y un sabor suave, perfecto para nuestro asado negro o para ese pollo guisado con papas que rinde para toda la familia. Picante: debe usarse con cautela. Es ideal si quieres darle un "picantico" sabroso a unos camarones o a una salsa para pasapalos.

debe usarse con cautela. Es ideal si quieres darle un "picantico" sabroso a unos camarones o a una salsa para pasapalos. Agridulce: es el punto medio, con una personalidad única que va de maravilla con carnes de cerdo o chorizos caseros.

Uso en la cocina

Un error común es echar el pimentón directamente al aceite hirviendo sin cuidado. Al ser un polvo tan fino, se quema en segundos y se pone amargo. Lo ideal es agregarlo al sofrito de ajo, cebolla y ají dulce justo antes de añadir los líquidos, para que suelte su esencia sin arruinar el plato.

La importancia de la calidad

Finalmente, el color no lo es todo. Un buen pimentón debe oler a gloria apenas abras el envase. Evite aquellos que solo aportan colorante pero no sabor. Invertir en una buena marca o buscar versiones artesanales garantiza que ese pabellón criollo o esa sopa de fin de semana tengan el alma de nuestra tradición en cada bocado.

