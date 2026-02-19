Conoce la fruta milagrosa que combate el estreñimiento y mejora el funcionamiento de tu sistema digestivo: no faltará nunca más en tu mesa

Suscríbete a nuestros canales

La deshidratación constante es una de las causas más comunes por la cual aparece el estreñimiento, debido a que las heces se secan, por ende, no circulan para ser expulsadas del organismo en el tiempo ideal y de no ser atendido a tiempo con el tratamiento correcto puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para la salud.

De acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, la inactividad física también genera estreñimiento, puesto que, el sedentarismo ralentiza el tránsito intestinal.

Sin embargo, existen múltiples medicamentos que combaten el estreñimiento, pero también hay alternativas alimenticias que cumplen la misma función, por ejemplo, el consumo de papaya, rica en fibra y vitaminas que optimizan el funcionamiento del sistema digestivo, según la información divulgada por Tua Saúde.

Beneficios de la papaya

Reduce gases estomacales. Mejora la digestión. Reduce a inflamación abdominal.

¿Cuál es la cantidad de papaya que debes comer al día?

Se sugiere que la persona consuma mínimo una taza mediana (60 gramos) de papaya durante el día, preferiblemente luego del desayuno para que el organismo absorba mejor los nutrientes de la fruta.

Cabe destacar, que si el estreñimiento es frecuente lo ideal es que la persona acuda a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, la alimentación es un factor influyente para evitar el estreñimiento, por ello, lo más recomendable es que la persona establezca una dieta rica en vitaminas y minerales.

