Encuesta laboral en el Sistema Patria: Onapre explica para qué servirá la información recolectada

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Bolivariano, ha puesto en marcha un mecanismo de consulta directa para redefinir el marco legal y productivo del país en este 2026.

A través del Sistema Patria, se busca que la clase trabajadora sea la protagonista en la creación de la denominada Constituyente Laboral.

¿Para qué servirá la información recolectada?

La Onapre y el Ejecutivo han diseñado esta encuesta con objetivos específicos que impactarán directamente en el trabajador:

Redacción de la Constituyente Laboral: Los insumos de la consulta serán la base legal para redactar nuevas normativas que rijan el mundo del trabajo en Venezuela. Protección del Salario: Se busca diseñar políticas que optimicen el poder adquisitivo, adaptándolas a la realidad económica actual de 2026. Fortalecimiento de la Seguridad Social: Evaluar y reformar los sistemas de previsión social basándose en las necesidades reales expresadas por los usuarios de la plataforma. Transformación del Modelo Productivo: Migrar hacia un sistema de gestión más eficiente (tomando como ejemplo el éxito de la Planta Río de Oro) donde la estabilidad laboral vaya de la mano con la alta productividad.

¿Cómo participar?

Para formar parte de esta consulta, los pasos son los habituales dentro del ecosistema digital del Estado:

Ingresa con tu cédula y contraseña al portal patria.org.ve .

Ubica en el menú principal (o en la sección de notificaciones) la "Encuesta Laboral 2026" .

Responde las preguntas enfocadas en propuestas de mejora, condiciones actuales y visión productiva.

Esta iniciativa busca consolidar un Estado tecnológico, donde la data masiva recolectada por el Sistema Patria sirva para eliminar la burocracia en la toma de decisiones económicas de alto nivel.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube