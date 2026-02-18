El nuevo Air Force One lucirá el diseño cromático de Donald Trump: flota presidencial cambia de

Suscríbete a nuestros canales

La estética de los aviones presidenciales de los Estados Unidos (EEUU) enfrenta un giro definitivo bajo las órdenes del actual mandatario. Este cambio elimina el diseño celeste y blanco que acompañó a los líderes de la nación durante más de 60 años consecutivos.

‎El Departamento de Defensa ajusta los planes de pintura para los próximos vehículos aéreos que transportarán al Comandante en Jefe. La decisión surge tras un periodo de revisiones técnicas que anteriormente descartaron estos tonos oscuros por riesgos de sobrecalentamiento.

‎Fuentes oficiales de la milicia ratifican que la nueva identidad visual busca proyectar una imagen renovada del poder ejecutivo en el extranjero. Los equipos de ingeniería trabajan ahora en la aplicación de los pigmentos sobre las aeronaves de máxima seguridad.

‎La Fuerza Aérea de los Estados Unidos confirmó a la cadena CNN que los nuevos aviones Boeing 747, conocidos como VC-25B, portarán el diseño de Air Force One propuesto por Donald Trump. El esquema incluye una combinación de rojo, blanco, dorado y azul oscuro para la flota.

‎¿Por qué la Fuerza Aérea eligió el diseño de Air Force One de Trump?

‎El regreso de este patrón de colores responde a una instrucción directa que el mandatario impulsó desde su primer periodo en la Casa Blanca. El diseño reemplaza las versiones más claras que la administración de Joe Biden propuso formalmente durante el año 2023.

‎Un funcionario de la institución militar explicó a CNN que estos colores también se aplicarán a un tercer Boeing 747 donado por Qatar. Esta aeronave adicional entrará en funciones de servicio tan pronto como el verano de este año tras las modificaciones necesarias.

‎La propuesta cromática generó controversia en 2022, cuando diversos informes técnicos señalaron que los colores oscuros elevarían la temperatura de los componentes. Sin embargo, los nuevos procesos de mantenimiento permiten ahora la implementación de este estilo visual sin comprometer la seguridad.

‎¿Qué aviones integrarán el nuevo estilo del Air Force One?

‎El plan de actualización abarca dos unidades Boeing 747-8 altamente modificadas que Boeing entrega actualmente bajo contratos militares específicos. Estas naves representan la cúspide de la tecnología de transporte aéreo global y lucirán la bandera nacional con bordes dorados.

‎Además de los gigantes del aire, cuatro aeronaves C-32 más pequeñas, equivalentes al Boeing 757, recibirán la misma pintura durante sus revisiones programadas. "El primer C-32 ya recibió el tratamiento y regresará a la flota en los próximos meses", confirmó el portavoz.

‎El diseño de Air Force One ganó relevancia pública cuando apareció en un pastel durante el Baile del Comandante en Jefe tras la investidura. Actualmente, una maqueta con estos colores exactos decora la mesa de centro del Despacho Oval como símbolo de la nueva era.

‎¿Cuál es el costo del cambio en el Air Force One?

‎Aunque no existen cifras finales sobre el impacto presupuestario de este cambio de pintura, los analistas recuerdan que el contrato original superaba los 3,900 millones de dólares. El uso de tonos oscuros requiere capas especiales para proteger los sensores electrónicos de la nave.

‎Incluso el Departamento de Seguridad Nacional adoptó una estética similar el año pasado en uno de sus Boeing 737 para unificar la flota. La Fuerza Aérea mantiene el cronograma de entregas para asegurar que el mandatario vuele en su diseño preferido antes de fin de año.

‎Este hito pone fin al diseño "azul bebé" que Jacqueline Kennedy y el diseñador Raymond Loewy crearon en 1962. La nueva imagen de Air Force One busca destacar en las pistas de aterrizaje de todo el mundo con una presencia mucho más imponente.

