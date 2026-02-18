Delcy Rodríguez y el primer ministro de Catar sostienen encuentro en Caracas: detalles de los nuevos proyectos

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, recibió este miércoles 18 de febrero al primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani.

El encuentro de alto nivel tuvo lugar en el Palacio de Miraflores, en Caracas, con el objetivo de estrechar los lazos de cooperación entre ambas naciones.

La reunión permitió a las delegaciones de Venezuela y Catar evaluar los proyectos actuales y planificar nuevas rutas de trabajo que beneficien a los dos países.

Revisión de la agenda bilateral

A través de su cuenta de Telegram, el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Pérez Pirela, detalló que durante la actividad las autoridades realizaron una revisión del mapa de cooperación integral. Este análisis incluyó temas de interés común en áreas como la economía, política y cooperación técnica.

Según los reportes oficiales, la intención es ajustar los proyectos vigentes para que respondan a las necesidades actuales de inversión e intercambio comercial.

Fortalecimiento de alianzas estratégicas

Además de los temas políticos, el encuentro sirvió para proyectar nuevas áreas de desarrollo. Se discutieron oportunidades en sectores como:

Agricultura y alimentación.

Educación y cultura.

Energía y gas.

Esta visita ratifica la voluntad de ambos gobiernos de mantener una relación basada en el respeto y la soberanía.

Antecedentes recientes

El primer ministro catarí arribó al país el pasado martes 17 de febrero, siendo recibido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por el canciller Yván Gil. Este acercamiento es parte de una hoja de ruta técnica que incluyó reuniones previas entre viceministros y embajadores durante el inicio de este año 2026, reforzando una relación diplomática que data desde 1973.

