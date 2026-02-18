Sistema Patria inicia pago de bonificación este 18 de febrero: detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria ha comenzado este miércoles, la asignación de la bonificación mensual a los integrantes del Moviemiento Social Somos Venezuela, correspondiente al mes de febrero 2026.

MONTO: Bs. 2.064

Los beneficiarios reciben un mensaje de texto del número 3532 o una notificación a través de la aplicación veMonedero.

Para recibirlo, es necesario estar registrado como brigadista del movimiento y mantener los datos actualizados en la Plataforma Patria.

Quienes reciban la notificación de pago deben ingresar a la plataforma del Sistema Patria y dirigirse a la sección “Monedero” para aceptar el bono asignado. Este paso es obligatorio, ya que el subsidio no se acredita automáticamente.

Los usuarios cuentan con un plazo máximo de 15 días para confirmar la recepción; de lo contrario, el beneficio será retirado de la billetera virtual y no podrá recuperarse. Una vez aceptado, deben completar un sencillo procedimiento para transferir los fondos a su cuenta bancaria registrada.

