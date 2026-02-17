Pago a pensionados del Ingreso por Guerra Económica para el mes de febrero: monto en bolívares

Para el próximo viernes 20 de febrero, se espera que el Sistema Patria inicie la cancelación del Ingreso por Guerra Económica correspondiente al mes en curso. Beneficio que se entrega a los pensionados del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS).
En esta oportunidad, se espera que el monto aproximado a cobrar sea de Bs. 19.750 ($50).
En las próximas horas, se espera que el Ingreso por Guerra Económica sea cancelado a los jubilados de la administración pública que no cobran cestaticket, cuyo valor es de $112 a la tasa del Banco Central de Venezuela.
Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica, hay que seguir los siguientes pasos:
Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.
- Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.
- Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
- Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.
Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.
