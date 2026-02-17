¡Comienza la cuaresma! Conoce los templos de Chicago que impondrán la ceniza este 18 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

La fe católica moviliza a miles de residentes en el área metropolitana ante la llegada de una de las tradiciones más antiguas del cristianismo. Los templos locales organizan calendarios especiales para facilitar la asistencia de los trabajadores y estudiantes durante la jornada.

Este periodo invita a los creyentes a recuperar el tiempo para la oración y el ayuno, según destaca el portal informativo Vatican News. La práctica busca poner la voluntad divina por delante de los deseos personales para sanar el corazón de los fieles.

Las autoridades eclesiásticas recuerdan que la ceniza proviene de la quema de las palmas bendecidas durante el Domingo de Ramos del año anterior. Este residuo simboliza la mortalidad humana y el arrepentimiento necesario para recibir el sacramento de la reconciliación.

Las misas de Miércoles de Ceniza en Chicago iniciarán oficialmente el próximo 18 de febrero de 2026 en decenas de comunidades parroquiales. Según la Arquidiócesis y sitios web parroquiales confirman horarios desde las 7:00 a.m. para atender a la población hispana.

¿Dónde encontrar misas de Miércoles de Ceniza en Chicago este año?

El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines ofrece servicios en la Capilla San José a las 7:00 a.m., 12:00 p.m., 5:00 p.m. y 7:00 p.m. Además, la Capilla Mariana programa celebraciones adicionales de la palabra a las 10:00 a.m. y a las 7:30 p.m.

Por su parte, la Iglesia Madre de las Américas, situada en Cermak Road, establece turnos de misa con imposición a las 7:45 a.m. y al mediodía. Esta parroquia incluye también celebraciones de la palabra a las 2:00 p.m. y 3:00 p.m. para quienes disponen de poco tiempo.

La Iglesia St. Gertrude, ubicada en West Granville Avenue, combina la distribución de cenizas a las 7:30 a.m. con misas solemnes a las 6:30 p.m. Los feligreses del sector de Flournoy Street cuentan con un servicio íntegramente en español a las 7:30 p.m. en Our Lady of the Holy Family.

¿Qué importancia tienen las misas de Miércoles de Ceniza en Chicago?

Este rito marca el inicio de la Cuaresma, un tiempo de cuarenta días que hace referencia al retiro de Jesús en el desierto. National Geographic reseña que la cruz oscura en la frente representa la penitencia por los pecados y la humildad del hombre.

La imposición de la ceniza refleja la máxima bíblica "polvo eres y en polvo te convertirás", de acuerdo con la Agencia Católica de Informaciones. Muchos creyentes mantienen la marca visible durante todo el día como testimonio público de su compromiso y fe religiosa.

Las misas de Miércoles de Ceniza en Chicago sirven como el primer peldaño hacia la Semana Santa, que este año comienza el 29 de marzo. El Domingo de Ramos iniciará oficialmente la conmemoración de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén con hojas de palma.

¿Cuándo concluye el ciclo iniciado por las misas de Miércoles de Ceniza en Chicago?

La preparación espiritual que arranca esta semana culmina con el Domingo de Resurrección, programado para el próximo 5 de abril de 2026. Este ciclo festivo representa el evento más relevante para el calendario litúrgico de la religión católica y cristiana a nivel mundial.

El portal Catholic.net explica que los ramos entregados en marzo recuerdan a la multitud que aclamó a Jesús a su llegada a la ciudad santa. Aquellas personas alabaron al nazareno tras presenciar sus milagros y escuchar sus parábolas sobre la salvación y el amor.

Con las misas de Miércoles de Ceniza en Chicago, la comunidad hispana reafirma su identidad y tradiciones en un ambiente de recogimiento y esperanza. Los sacerdotes invitan a los ciudadanos a consultar los sitios web de sus parroquias para verificar cambios de último minuto.

