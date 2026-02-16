Carnaval 2026: Venezuela habilita 647 playas para el disfrute nacional, estas son

Suscríbete a nuestros canales

Este Carnaval 2026 en Venezuela contará con una amplia disponibilidad de espacios turísticos a nivel nacional.

Según informó el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, G/D Endes Palencia, el país dispone de 647 playas aptas para el disfrute de temporadistas, reforzando la seguridad y los servicios para garantizar un asueto seguro y organizado.

El funcionario ofreció detalles desde Playa Coral, en La Guaira, destacando que estos balnearios cumplen con los estándares necesarios para recibir a los visitantes durante los días de descanso, según información de VTV.

Asimismo, el personal de gestión de riesgo y seguridad ciudadana se encuentra desplegado para supervisar y atender cualquier eventualidad.

Balnearios seleccionados para recibir turistas

De las 647 playas, las autoridades priorizaron 511 balnearios como los más adecuados para la visita de temporadistas.

Falcón: 122 balnearios

Sucre: 120 balnearios

La Guaira: 71 balnearios

Anzoátegui: 22 balnearios

Nueva Esparta: 35 balnearios

La Guaira, un epicentro playero

El estado La Guaira, donde se realizó el anuncio oficial, figura como uno de los destinos más estratégicos gracias a sus 71 playas aptas, que cuentan con equipos de vigilancia y seguridad.

Además, se recomienda a los temporadistas seguir las instrucciones de seguridad, respetar señalizaciones y cuidar especialmente a los menores durante su estancia en las playas, garantizando así un entorno seguro para todos los visitantes.

Recomendaciones para los temporadistas

Respetar las normas de tránsito y seguridad en zonas playeras.

No consumir alcohol si van a conducir o manejar embarcaciones.

Mantener supervisión constante de los niños en áreas acuáticas.

Evitar nadar en zonas no habilitadas o con corrientes fuertes.



