Nuevo México lanza pago de emergencia por pérdida de SNAP 2026: requisitos y cómo cobrar parte de los $12 millones

La entrada en vigor de la ley federal "One Big Beautiful Bill Act" el pasado 1 de enero de 2026 ha dejado a miles de familias en un limbo alimentario.

Sin embargo, el estado de Nuevo México ha reaccionado con una partida presupuestaria de $12 millones de dólares destinada a cubrir el vacío dejado por el recorte de los beneficios de SNAP.

Si eres residente del estado y tu estatus migratorio te ha dejado fuera del sistema federal este año, esto es lo que necesitas saber para acceder al fondo estatal de emergencia.

Es prudente tener en cuenta que se estima que dicho fondo de $12 millones se agotará conforme se procesen las renovaciones del primer trimestre de 2026.

El nuevo formato: un pago único de alivio

A diferencia del modelo tradicional de depósitos mensuales, este programa estatal funciona como una suma global (pago único).

El monto no es fijo, se calcula de forma individualizada tomando como referencia un porcentaje de lo que el hogar recibía mensualmente bajo el esquema federal previo.

Requisitos críticos de elegibilidad + proceso

Para calificar, debes cumplir con tres condiciones específicas a la fecha:

Historial de beneficiario: solo califican quienes ya recibían SNAP antes del 1 de enero de 2026.

Lamentablemente, la ley actual no permite la entrada de nuevos solicitantes que no cumplan con los requisitos federales de inmigración.

Estatus migratorio afectado: el fondo está diseñado para personas con presencia legal (refugiados, asilados y casos de razones humanitarias) que fueron excluidas por la nueva normativa federal. Proceso de renovación: debes haber completado (o estar en proceso de completar) tu renovación de SNAP ante la Autoridad de Atención de Salud de Nuevo México (HCA).

Aunque el gobierno federal te deniegue, el estado necesita ese trámite para validar tus datos.

Debes saber que este programa no tiene una solicitud independiente. El proceso es automático pero condicionado. El estado revisará tu caso en el momento en que te toque hacer la Recertificación (Renovación) de tus cupones de alimentos actuales.

Es decir, si dejas que tu caso se cierre por falta de documentos, el sistema no te reconocerá para el pago estatal.

La forma más rápida de asegurar que tu información esté al día es a través del portal oficial.

Web: Entra a Yes.state.nm.us.

Entra a Yes.state.nm.us. Acción: revisa tu "Status" y asegúrate de que tu dirección postal y número de teléfono sean correctos. Si te llegó una notificación de renovación, respóndela de inmediato, incluso si sabes que la ley federal te va a rechazar.

¡Atención! No tires tu tarjeta EBT: Aunque recibas una carta de terminación de beneficios federales, el dinero estatal se depositará en esa misma tarjeta.

El rol de ICE: lo que la comunidad debe saber

Existe una preocupación legítima sobre si solicitar estas ayudas expone a las familias ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Alcance de ICE: bajo las directrices actuales de 2026, el acceso a programas de asistencia alimentaria estatal no se considera una "carga pública" que afecte tu proceso de regularización.

bajo las directrices actuales de 2026, el acceso a programas de asistencia alimentaria estatal no se considera una "carga pública" que afecte tu proceso de regularización. Privacidad: las agencias de salud estatales como la HCA tienen protocolos de privacidad que separan los datos de asistencia social de las bases de datos de cumplimiento migratorio.

Solicitar este pago único no otorga a ICE autoridad automática para iniciar procesos de deportación.

Seguridad: El objetivo de este fondo es la salud pública, un área que las jurisdicciones "santuario" o de apoyo protegen con especial rigor.

Ahora, como este pago estatal es de una sola vez, es vital incluir una lista de organizaciones como Roadrunner Food Bank para asegurarse de conseguir apoyo continuo.

