Joven madre muere durante viaje de regreso a Venezuela: su lancha volcó en el Caribe panameño

Una joven madre venezolana de 23 años de edad falleció luego de que la lancha en la que viajaba de regreso hacia Venezuela naufragara.

La víctima fue identificada como Greiliana Paola Harena Martínez, quien regresaba al país para reencontrarse con su hija.

De acuerdo con la publicación de Suresnoticia, el incidente ocurrió cuando la lancha nombrada “Maryi” enfrentó un fuerte oleaje en una zona cercana a la frontera con Colombia, una región donde las rutas marítimas informales se han vuelto frecuentes entre migrantes que buscan regresar a Sudamérica, como una forma de evitar la peligrosa selva del Darién.

La madre venezolana quedó atrapara bajo la lancha

Los primeros reportes oficiales y testimonios de socorristas que llegaron al sitio indicaron que Greiliana habría quedado atrapada bajo la estructura de la embarcación luego de que esta volcara, debido a las condiciones marinas.

En el siniestro también perdieron la vida otras dos personas, una ciudadana venezolana y un hombre de nacionalidad colombiana.

Asimismo, se conoció una tercera mujer venezolana resultó herida y fue trasladada a un centro médico para recibir atención.

Investigan causas de la tragedia

Las autoridades marítimas de Panamá iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del naufragio, incluida la posibilidad de negligencia, sobrecarga de pasajeros o falta de medidas de seguridad en la embarcación.

Organismos locales y líderes indígenas en la región de Guna Yala lamentaron el accidente y señalaron que la ruta donde ocurrió el vuelco es una vía común para quienes intentan regresar a sus países de origen. Sin embargo, esta también representa un riesgo, por la ausencia de infraestructura segura y las condiciones del mar en temporada de oleaje alto.

