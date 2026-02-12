¿Es más barato el tren o el bus en NY? Los nuevos precios que debes conocer

Suscríbete a nuestros canales

Desde el pasado 4 de enero de 2026, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) de Nueva York implementó un ajuste en las tarifas que afecta a millones de usuarios del metro, autobuses y trenes de cercanías.

Este incremento responde a la necesidad de equilibrar los presupuestos operativos y financieros de la agencia neoyorquina, según confirmaron fuentes oficiales de la entidad.

¿Cuánto cuesta el pasaje en el metro y autobuses de Nueva York?

El cambio más visible para el neoyorquino promedio es el aumento del viaje sencillo, que pasó de 2,90 a 3,00 dólares. Este ajuste del 3,4% aplica para el metro de Nueva York, los autobuses locales y el sistema Access-A-Ride.

Sin embargo, la gran novedad de 2026 es la jubilación definitiva de la MetroCard. Según el sitio oficial de la MTA, desde el 1 de enero ya no es posible comprar ni recargar estas tarjetas físicas, las cuales serán aceptadas solo hasta agotar los saldos existentes durante la primera mitad del año. El sistema OMNY (pago sin contacto) es ahora el método estándar y obligatorio.

Tarifa base: 3,00 dólares.

Tarifa reducida: 1,50 dólares (para adultos mayores y personas con discapacidades calificadas).

Límite de tarifa semanal (Fare Cap): Al usar el mismo dispositivo o tarjeta OMNY, el sistema dejará de cobrarte tras alcanzar los 35 dólares en una semana (de lunes a domingo), convirtiendo el resto de tus viajes en gratuitos.

Trenes LIRR y Metro-North: Incrementos del 8%

Para quienes viajan desde Long Island o los suburbios del norte, el impacto es mayor. La MTA aprobó aumentos de hasta un 4,5% en los pases mensuales y semanales, mientras que los boletos de un solo viaje y el popular CityTicket subieron un 8%.

De acuerdo con el portal informativo News 12 Long Island, que cita documentos de la MTA, el CityTicket (para viajes dentro de la ciudad en horarios fuera de pico) ahora cuesta 5,25 dólares, mientras que en horas pico el precio sube a 7,25 dólares.

Servicio Precio Anterior Precio 2026 Metro / Bus Local $2.90 $3.00 Autobús Express $7.00 $7.25 CityTicket (Pico) $7.00 $7.25 CityTicket (Fuera de Pico) $5.00 $5.25 Límite Semanal OMNY $34.00 $35.00

Otras tarifas que aumentan el precio de trasladarse en Nueva York

No solo el transporte público subió de precio; los conductores también enfrentan nuevas tarifas. Los peajes en puentes y túneles gestionados por la MTA, como el Verrazzano-Narrows o el Queens Midtown, registraron un aumento del 7,5%.

Para los usuarios de E-ZPass, el costo promedio por cruce en los túneles principales ahora ronda los 7,46 dólares, según reportó el diario La Nación en su actualización de febrero.

La gobernadora Kathy Hochul ha defendido estas medidas como "necesarias" para garantizar la inversión en seguridad y modernización del sistema, que busca reducir las demoras crónicas que afectaron a la red durante 2025.

